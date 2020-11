Snový debut nepokazil ani třígólový deficit. Pecka, hlásí pardubický trenér Král

„Otočit ze stavu 3:6 s takovým týmem je prostě pecka. Za třetí třetinu musíme hráčům poděkovat," nešetřil komplimenty nový kouč, jenž si pro souboj s Oceláři stanovil jasný úkol: probrat tým ze střelecké, a hlavně výsledkové bídy.

Cíl vyšel. Dynamo poprvé v sezoně nasázelo v utkání víc než tři góly a při obratu ke všemu ukázalo charakter. „Neměli jsme s kluky žádnej motivační pohovor. Jenom jsme jim říkali, že jsme tady na jedné lodi, že za námi mohou kdykoliv přijít, že jsme ochotní s nimi věci řešit. Jsme tu zkrátka my pro ně a oni pro nás. Určitě chceme hrát daleko aktivněji než doposud," prohlásil bývalý skvělý centr.

Hlavní trenér Pardubic Richard Král a týmový manažer Pardubic Tomáš Rolinek.

Josef Vostárek, ČTK

Na střídačce v sobotu nahradil Milana Razýma, jenž se stal prvním odvolaným trenérem v tomto ročníku. Dynamo pod novým majitelem Dědkem dychtí po návratu do extraligové špičky. Jenže pod Razýmem, jenž ho na jaře dovedl k záchraně, vyhrálo v této sezoně z 10 zápasů pouze dva a vymetalo extraligový suterén. Po čtvrtečním nezdaru s Hradcem Králové došla vedení trpělivost a triumvirát Razým, Mikeska, Čáslava vyklízel trenérskou kancelář.

Kormidla se ujal Král, jemuž pomáhají další ikony pardubického hokeje. Asistent David Havíř, bývalý bek. Nebo Petr Sýkora, který má na starosti individuální dovednosti a skauting. Týmovým manažerem se stal Tomáš Rolinek, jenž nedávno ukončil hráčskou kariéru.

A nový štáb hned zaskočil dosud suverénní Třinec! Klíčovým mužem vítězů byl někdejší útočník Ocelářů Vladimír Svačina. Dvakrát skóroval, podruhé 29 sekund před koncem, kdy poslal duel do prodloužení. „Jsme teď šťastní, do budoucna nám tohle může hodně pomoct," radoval se. V kabině přitom připomínal, že tým s Oceláři nemůže hrát hokej nahoru dolů.

„To by byla smrt. Když budeme hrát harakiri dopředu, bude to průser, a taky byl. Po dvou třetinách jsme měli šest obdržených gólů," konstatoval. Ani za hrozivého stavu 3:6 však neztrácel naději. „Věděli jsme, že když se budeme do nich furt tlačit a hrát pořád na puku, že máme šanci s tím něco udělat. Je to neuvěřitelné," zářil Svačina.