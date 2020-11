Vítkovice poletí na západ. Na zápasy v Karlových Varech a v Plzni se vydají letadlem

„Vítkovičtí hokejisté už v minulosti využívali leteckého spojení k zápasům v Praze a v destinacích na západ od Prahy, případně do Košic. To ovšem bylo ještě v dobách federální ligy. Od vzniku samostatné Extraligy cestují už téměř třicet let po Česku výhradně autobusem. Nyní i díky pravidelné letecké lince mezi Prahou a Ostravou mohou mít cestu na druhý konec republiky výrazně kratší a také pohodlnější," uvedl mluvčí klubu Zdeněk Janiurek.

Možnost vyměnit dlouhé trmácení přes celou republiku za pohodlný let Ostravanům zajistila dohoda Moravskoslezského kraje a polské letecké společnosti, která od 11. listopadu provozuje pravidelnou linku na trase Varšava – Praha – Varšava s mezipřistáním na letišti Leoše Janáčka v Ostravě.

Vítkovičtí vyrazí ve čtvrtek odpoledne letecky do Prahy, odkud se autobusem dopraví do Karlových Varů, kde je v pátek od půl šesté čeká utkání 21. kola hokejové Tipsport Extraligy. V sobotu se pak na ledě Plzně představí od 15:15. Zpátky do Ostravy se z Plzně vydají už tradičně autobusem.

Vítkovice nejsou prvním extraligovým týmem, který se k utkáním dopraví letecky. V roce 2015 se k finálovým bojům s Litvínovem vydal leteckým speciálem například Třinec.