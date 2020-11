Strašidelný zápas, běduje po výprasku Zábranský. Doufá, že facka tým probere

Počtvrté v sezoně se zapsal do střelecké listiny, což byla ale pro hokejistu Libora Zábranského po debaklu 4:11 hodně slabá útěcha. Karlovy Vary dostaly v Mladé Boleslavi těžce naloženo a jen o chloupek unikly půltuctu.

„Strašidelný zápas od nás," durdil se obránce Energie po porážce 4:11. „Po pěti parádních zápasech přišla facka, kterou jsme si za výkon zasloužili. Snad nás probere a budeme hrát příště o hodně líp," utrousil Zábranský po úterní extraligové partii.

Lázeňský tým přijel do města automobilů posilněn šňůrou výher, zaskočil domácí Mountfield HK, doma zdolal i lídra z Plzně, jenže na kvalitní výkony nenavázal. Už v první třetině obdržel pět gólů a s výsledkem se v dalším průběhu marně snažil pohnout. „Prohrát třetinu 0:5 je strašný. Nemůžeme se vymlouvat, koho čí byla chyba, prostě jsme to tady nezvládli jako tým," lamentoval dvacetiletý bek.

Na chmury ale není prostor. On i jeho parťáci mají nyní dva dny volna na to, aby výprask vytěsnili z hlavy. V pátek dostanou šanci na reparát v souboji proti Vítkovicím. „Nehroutí se svět, byl to jeden zápas. Možná dobře, že zdravá facka přišla teď než někdy v pozdější části sezony. Musíme spadnout zpátky na zem a v pátek předvést, že jsme dobrej tým," burcuje mladík.

Věří, že se Západočeši z výprasku oklepou a proti Ostravanům zase najedou na vítěznou vlnu. „Myslím, že to ukáže charakter mužstva," dodává Libor Zábranský, syn majitele, generálního manažera a trenéra brněnské Komety, z níž ve Varech hostuje.