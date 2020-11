Komedie! Normálně se někdo zbláznil, zuřil Hronek

První sporný moment přišel v 15. minutě, kdy se do úniku dostal hostující útočník Martin Růžička a forhendovým blafákem překonal brankáře Lukeše. Podle opakovaných záběrů se však zdálo, že Růžička přebíral přihrávku od Petra Vrány v ofsajdovém postavení, na což střídačka Mountfieldu hned upozorňovala.

Trenérskou výzvu si však domácí vzít nemohli. Ta se totiž, narozdíl od NHL, nedá v tuzemsku využívat při posuzování ofsajdů. Gól tedy platil, a nakonec se ukázal být jako ten rozdílový.

Martin Růžička (vpravo) z Třince překonává gólmana Hradce Štěpána Lukeše. Východočeši měli dojem, že gólu předcházel Růžičkův ofsajd.

David Taneček, ČTK

„Myslím, že rozhodl první gól. Ať si o něm udělá obrázek každý, jaký chce," utrousil evidentně rozladěný Hronek, obránce Detroitu vypomáhající před startem nové sezony NHL Hradci.

„Přiznám se, že jsem se snažil procpat kotouč na rozjetého Růžu. Puk se párkrát odrazil, ale já nedokážu posoudit, jestli to byl ofsajd, nebo ne. Rozhodčí tvrdil, že Růža měl jednu nohu ještě za čárou a ofsajd to nebyl. Rozhodli tak, jak rozhodli, já to moc dobře neviděl," říkal k inkriminovanému momentu Vrána.

Celý zápas rovněž ovlivnila častá vyloučení. Rozhodčí udělili celkem 21 menších trestů - dvanáct pro hráče Hradce Králové, devět třineckým hokejistům. Hra tak byla dost rozkouskovaná.

Zleva David Musil z Třince a Kelly Klíma z Hradce Králové.

David Taneček, ČTK

„Byla to komedie. Tohle jsem ještě nezažil. Nevím, jestli je dovolené něco říct, normálně se někdo úplně zbláznil. Už to nechci zažít. To, co se dneska dělo, bylo hrozný. Půlka kluků je unavená, půlka se nedostala do tempa. Na obě strany to bylo divné," nebral si servítky Hronek.

Jeho spoluhráč z obrany Richard Nedomlel naznačil, že Třinečtí někdy pádům pomáhali a rozhodčí „jim to snědl".