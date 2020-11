Pardubice děkují Jágrovi! To majitel Kladna dohodil Dynamu posilu od Pastrňáka

Nebýt Jaromíra Jágra, na tohle angažmá v Pardubicích by nejspíš nikdy nedošlo. Právě osmačtyřicetiletému hrajícímu majiteli prvoligových kladenských Rytířů můžou vděčit extraligové Dynamo a brankář Bostonu Daniel Vladař, že se obě strany domluvily na vzájemné spolupráci do konce roku, než se třiadvacetiletý gólman bude muset vydat za oceán k přípravě na novou sezonu NHL.

Vladař, který je sice pražským rodákem, hokejově ale vyrostl v Kladně, nedávno právě s majitelem Rytířů Jaromírem Jágrem trénoval. Předminulý víkend se pak nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL vydal do Pardubic na jejich zápas se Spartou, během kterého s majitelem Dynama Petrem Dědkem dojednal hostování urostlého ruského obránce Východočechů Stěpana Zacharčuka v Kladně.

Nebyla to však jediná novina, se kterou se Jágr vracel domů. „Během pár dní mi pak řekl o zájmu Pardubic," popsal pro oficiální stránky Dynama Vladař.

„Stále se neví, jaká bude situace v Americe, takže jsem Jaromírovi řekl, že bych (do Pardubic) moc rád přišel. Agent mi hned řekl, že už s panem Salfickým (sportovní manažer Dynama) mluvil a pak už to nabralo rychlý spád," popisuje Vladař poslední dny.

V Pardubicích se tak dočká debutu v extralize. Dosud v Česku hrál za dospělé jen v sezoně 2014/15, kdy oblékal dres prvoligového Kladna. Pak už zamířil do zámoří. Poslední čtyři roky strávil na farmách Bruins a letos v srpnu se ve druhém kole play off proti pozdějším šampionům Tampě Bay dočkal debutu v NHL, když ve třetím zápase série nahradil v brance Bostonu, za který nastupují i jeho krajané Pastrňák, Krejčí a Ondřej Kaše, Slováka Jaroslava Haláka.

„Měl jsem nějaké nabídky před druhou vlnou koronaviru. Kvůli tomu, že jsem skoro rok a půl v kuse furt trénoval, jsem si chtěl dát nějaký čas volno, a až teď jsem si říkal, že bych chtěl konečně někde hrát. To, že jsme se dohodli v Pardubicích, je jedině dobře. Pardubice jako klub se mi vždy líbily," tvrdí Vladař.

„Když mi pan Salfický volal a řekl, jak to tady funguje, moc se mi to líbilo. Nic nebránilo mému příchodu. Mělo to hrozně rychlý spád. Už se moc těším, až budu moct naskočit," dodává Vladař. První šanci by mohl dostat už v pátek, kdy Dynamo hostí Litvínov.