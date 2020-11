Hronek bude hrát v Hradci Králové do konce roku

Detroitský obránce Filip Hronek bude pokračovat v extraligovém Hradci Králové, kterému vypomáhá od začátku hokejové sezony. Třiadvacetiletý český reprezentant se dohodl s Mountfieldem na prodloužení smlouvy do konce kalendářního roku. Klub to uvedl na svém twitterovém účtu.

NHL předběžně plánovala při pandemii koronaviru odložený start nového ročníku na 1. ledna, ale termín je stále nejistý. Hronek v této sezoně nasbíral ve 14 zápasech 14 bodů za pět branek a devět asistencí, díky čemuž je nejproduktivnějším obráncem extraligy. Původně byl domluven na spolupráci s mateřským klubem do konce listopadu.

Detroit draftoval Hronka v roce 2016 ve druhém kole na 53. pozici. Následně odešel talentovaný bek už s 41 extraligovými starty a čtyřmi body za čtyři asistence z Hradce Králové do Saginawu do OHL. Následně nastupoval na farmě v týmu Grand Rapids v AHL, s který v roce 2017 získal Calder Cup.

Do sestavy Detroitu se Hronek prosadil od sezony 2018/19 a v NHL má na kontě 111 zápasů a 54 bodů za 14 branek a 40 asistencí. Českou republiku reprezentoval na posledních dvou světových šampionátech. Loni v Bratislavě byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a dostal se i do All Star týmu.

V této sezoně nechyběl před třemi týdny ani na turnaji Karjala, kde si ve třech zápasech připsal gól a asistenci a v posledním utkání s Ruskem vedl tým jako kapitán.