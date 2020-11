Gólový tajfun posilu z Bostonu nesrazil. Vladař po prohrané premiéře Pardubice chválil

„Nebylo to pro mě jednoduchý. Půl roku jsem pořádně nechytal zápas a musel se do toho dostat," líčil dojmy 23letý gólman, jenž poprvé v kariéře okusil extraligu. Čtyřminutovku v úvodní třetině by přitom nejradši vymazal z hlavy. Nejprve ho po Šidlíkově dělovce od modré překonal z dorážky zblízka Strnad. Poté za jeho zády skončily dvě střely z přesilovek a Dynamo rázem prohrávalo 0:3.

„Nebyl to scénář, o kterém jsem cestou sem přemýšlel v autobuse. Ale hokej je takovej, stane se. Všechny góly bych chtěl samozřejmě vrátit zpátky," vykládal odchovanec Kladna a účastník tří mistrovství světa dvacítek, který před startem nové sezony v zámoří vypomůže Východočechům do konce kalendářního roku.

Střelecký tajfun Bruslařů ho však nesrazil a později vytáhl pár výborných zákroků. V prostřední periodě kryl třeba únik Šťastného a týmu uchoval naději na obrat. Ostatně Pardubičtí se v ofenzivě činili a soka v utkání jasně přestříleli. „Nemáme se za co stydět a můžeme odjíždět se vztyčenou hlavou. Když budeme pokračovat v těchto výkonech, máme před sebou slibnou budoucnost," tvrdil.

Vladař se na českém ledě představil po téměř šesti letech, kdy chytal první ligu za Kladno. Čelil 17 ranám, přičemž si zvykal na širší kluziště, odlišné úhly a odrazy. „Bylo to samozřejmě jiný. Nevěděl jsem, co od toho hokeje čekat. Asi nikoho nezajímá, kolikrát vystřelili. Bylo důležité, abychom dal o gól víc, což se nepovedlo," mrzí borce, jemuž ze zámoří dorazila transferkarta a jeho startu tedy už nic nebránilo.

„Klub o ni zažádal už ve středu, ale v Americe byl Den Díkůvzdání. Ve svátek nikdo nepracoval, takže se to bohužel dřív nestihlo," vysvětloval talentovaný brankář, který poslední dva ročníky chytal za Providence v AHL a při letošním play off v dresu Bruins debutoval v NHL.