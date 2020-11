Třinec - Hradec Králové 2:1 Těsné vítězství ve šlágru kola poslalo Třinec do čela tabulky

Třinečtí hokejisté udolali ve 22. kole extraligy Hradec Králové 2:1 a vrátili se do čela soutěže o dva body před Plzeň. K vítězství je nasměroval Matěj Stránský, který otevřel skóre a připsal si čtrnáctý gól ve třináctém utkání sezony. Oceláři udrželi domácí neporazitelnost, na svém ledě vyhráli všech sedm zápasů.

Oba týmy udělaly před duelem změny v elitním útoku. Třinci chyběl kapitán Vrána, jehož nahradil na postu centra Michal Kovařčík. Hradec, který dal v předchozích dvou zápasech jen jeden gól, zařadil do elitní formace Jergla a začal aktivně. V přesilové hře zasypal Kořenáře několika střelami, ale bez efektu.

To domácí využili svou první početní výhodu po krásné kombinaci - Hrňa našel křížným pasem Růžičku, který vyslal střílenou přihrávku do brankoviště a Stránský špičkou čepele usměrnil puk do sítě. Nejlepší střelec sezony skóroval počtvrté v řadě. Domácí ještě před gólem promarnili přečíslení tři na jednoho, Ondřeje Kovařčíka zastavil obětavým zákrokem Zámorský. Hosté mohli vyrovnat, Pilař ale zblízka jen vyprášil Kořenářovu výstroj.

Prázdná tribuna kvůli pandemii koronaviru na hokeji v Třinci.

Petr Sznapka, ČTK

Třinec krátce po přestávce své vedení zvýšil. Marcinko přistrčil puk Zadinovi, který se zbavil protisměrnou kličkou svého spoluhráče z Detroitu Hronka a z mezikruží překonal Lukeše mezi betony.

Třetí gól mohl přidat Hrňa, který si položil hostujícího gólmana a měl před sebou odkrytou branku, ale nepřehodil beton Lukeše. V závěru druhé třetiny hrál Hradec přes minutu a půl přesilovou hru čtyři na tři, následně měl i 21 sekund výhodu dvou mužů v poli, ale až příliš spoléhal na Hronka.

Hradec, který před pěti dny nepřekonal třineckou obranu a prohrál 0:3, se ale v úvodu poslední třetiny přeci jen dočkal. Další početní výhodu proměnil po pěti sekundách Filip Pavlík střelou zpoza levého kruhu. Hradec gól povzbudil, šance na vyrovnání si vytvořili Cingel a Orsava.

Třinec si po snížení nekomplikoval život, několikrát vyhodil puk na zakázané uvolnění a doufal, že se ujme některý z brejků. Při jednom promáchl Zadina přihrávku Jaška, v další šanci se ocitl Marcinko, který zůstal sám před Lukešem, ale k zakončení se nedostal. Na skóre už nic nezměnila ani závěrečná 40 sekund dlouhá hrá hostů bez brankáře.