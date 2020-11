Dvě výhry a Kometa září štěstím. Kéž bychom na to navázali, přeje si centr elitní formace Holík

Po páteční nečekané výhře v Plzni zdolali na svém ledě i dalšího silného soupeře. Brněnští hokejisté potvrdili na svém kluzišti těsným vítězstvím 3:2 nad Libercem nárůst formy. „Konečně se nám v tomto extraligovém ročníku povedlo vyhrát dvakrát za sebou v základní hrací době. Navíc nad kvalitními mužstvy. Kéž bychom na to v dalších kolech navázali," přeje si vroucně autor vedoucího gólu Komety Petr Holík.

Holík uznává, že proti Bílým Tygrům nepodal jeho tým optimální výkon. „Ve druhé třetině, kdy nás hosté přehrávali, nás podržel výtečnými zákroky brankář Vejmelka. Prosadili jsme se v přesilovce, a v poslední části se k nám přiklonila i trocha štěstí," libuje si.

Holíkova elitní lajna s Muellerem a Zaťovičem, které v početní převaze doplňoval Rakušan Schneider, dostala na ledě nebývale hodně prostoru. „Mně to takhle vyhovuje. I to, že se extraliga teď hraje skoro obden. To se mi zamlouvá," svěřil se Holík.

Brněnský asistent Jiří Horáček prozradil, že všechna rozhodnutí konzultovali s parťákem na střídačce Janem Zachrlou s nemocným šéfem Komety Liborem Zábranským. „Když chceme přehrát silný Liberec, byl by samozřejmě hřích první formaci nevyužít co nejvíc," tvrdí. Míní, že pro vývoj střetnutí byla klíčová prostřední dvacetiminutovka. „V ní jsme byli trochu pasivní. Liberečtí nás výrazně přestříleli, ale naštěstí jsme jejich tlak ustáli. A v poslední třetině se nám povedlo utkání ubojovat k úspěšnému konci," netají obrovskou radost.

Zraněný Tomáš Bartejs z Brna. Zleva jsou jeho spoluhráči Martin Zaťovič a Peter Mueller.

Václav Šálek, ČTK

Vrásky však Horáčkovi přidělalo zranění obránce Bartejse, který utkání nedohrál. „Bohužel to vypadá na zlomeninu v oblasti hlavy. Zřejmě čelisti. Je v nemocnici v péči lékařů. Snad to nebude vážné a bude brzy zase s námi," doufá.

Kouč Severočechů Patrik Augusta lituje promarněných střeleckých příležitostí. „Nízká produktivita v koncovce nás bohužel v této sezoně už poněkolikáté připravila o body. Na počet střel se samozřejmě nehraje. Rozhodují góly, a Brno dalo o jeden víc. Bohužel jsme Holíkův úderný útok neuhlídali, dal nám všechny góly," štve ho.

Brankář Liberce Petr Kváča se kaje, že svůj celek příliš nepodržel. „Přitom kluci mně skvěle pomáhali. Pro mě to ovšem nebyl zrovna příjemný duel. Kometa na mě moc střel nevyslala a nebylo snadné se udržet ve stoprocentní koncentraci. To mě ovšem neomlouvá. I kdyby na mě šla jen jedna střela za zápas, musím ji chytnout. Brňané byli tentokrát v detailech lepší," připouští Kváča.