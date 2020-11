Co jsme dnes předvedli, má k extraligovému výkonu hodně daleko, soptil Prospal

„To, co my jsme tady dneska předvedli, má hodně daleko k extraligovému výkonu," soptil kouč Motoru. Rozohnil ho už samotný úvod, kdy Suchánek s Jonákem putovali po faulech na trestnou lavici a Hanáci hráli 67 sekund dlouhou přesilovku pět na tři, kterou využil Knotek.

„Strašný začátek. Po právu jsme nejvylučovanější tým v soutěži. Přijede soupeř, kterej se poslední dobou trápí a my mu nabídneme přesilovku pět na tři," štvalo Prospala.

Jeho svěřenci šli do utkání posíleni pátečním triumfem ve Zlíně, k němuž dvaceti zásahy pomohl slovenský brankář Čiliak. Proti Hanákům dostal tentokrát přednost Patera. „Takhle jsem se rozhodl, ale na gólmana porážku vůbec nemůžeme svádět. Neměl s tím co do činění, Patys nás vítězství nestál," ujišťoval.

Zatímco v kabině domácích panovalo rozčarování, v olomoucké šatně vládla nálada diametrálně odlišná. Hanáci až do nedělního souboje vyhráli jediný z posledních deseti duelů. Proti Motoru ovšem zabrali. „Musím hráče pochválit, šli si za tím, bojovali, a nakonec se jim to vrátilo," liboval si kouč Jan Tomajko.

Týmu fungovaly početní výhody. Právě z ní v úvodu třetí části udeřil Káňa. Hosty poslal do vedení 3:2 a extraligový nováček už odpovědět nedokázal. „Honza hrál dobře, po pauze má dobrou formu. Jeden z mála z našich útočníků, který se dokáže prosadit a bruslí mu to," chrlil chválu na 28letého útočníka, který navíc první dva góly připravil.