Zadina kličkou rozladil kamaráda Hronka. Měl jsem štěstí, přiznal třinecký útočník

Třinec si i ve třináctém utkání sezony připsal body do extraligové tabulky. Slezané se znovu po pěti dnech utkali s Hradcem Králové a podruhé jej porazili. Tentokrát na domácím ledě 2:1 a vrátili se před Plzeň do čela extraligové tabulky.

O vítěznou trefu Ocelářů se postarala třinecká posila ze zámoří Filip Zadina, který v klíčovém momentu rychlou stahovačkou obelstil spoluhráče z Detroitu obránce Filipa Hronka. „Prohodil si mě a dal gól. Nic víc," neskrýval Hronek, který se před startem NHL rozehrává v Hradci Králové, rozladění po třetí porážce Mountfieldu v řadě.

„Marci (Tomáš Marcinko) mi to krásně dal, zkusil jsme to zaseknout a vystřelit co nejrychleji mezi nohy. Propadlo mu to do branky, měl jsem i kus štěstí. Vedli jsme v tu chvíli dva nula a měli větší klid. Bylo to ale velmi těžké utkání a moc si té výhry ceníme," popisoval Zadina, jehož parádní kličku a zakončení Detroit okamžitě sdílel na svém twitterovém účtu.

Na gól z 22. minuty už nikdo ze spoluhráčů nenavázal. Ve třetí části naopak utkání zdramatizoval povedenou střelou Filip Pavlík, který těžil z vyhraného buly v podání nezvyklého účastníka vhazování obránce Hronka. „Má tu lopatu velkou," pochválil kamaráda z Detroitu Zadina. „Pokud někdy budeme v Detroitu potřebovat centra, víme, že máme kam sáhnout," smál se.

Chtěli jsme bodovat, jsme zklamaní, přiznal Hronek

„Nešly nám moc v utkání buly, tak jsem to zkusil a vyhrál ho. Chtěli jsme tady bodovat, to se nepovedlo, tak jsme zklamaní," komentoval Hronek, jenž se krátce před cestou do Třince dohodl s Mountfieldem na prodloužení smlouvy do konce kalendářního roku.

Podobnou dohodu má s Třincem i Zadina. „Cítím se tady velmi dobře a rád bych tu zůstal co nejdéle. Věřím, že tahle soutěž mě na kemp v zámoří připraví velmi dobře. Ale záleží především na Detroitu, jak si řeknou a kdy začnou kempy. Pro mě je velké plus, že můžu hrát, když ostatní stojí," vykládal prozatímní útočník Třince.

„Nechci, aby to vyznělo blbě, ale mým snem a prioritou je hrát v NHL. Ale je jasné, že až přijde chvíle, kdy budu muset odejít, tak tam ty emoce budou, protože mám třinecké kluky moc rád," svěřoval se čerstvě 21letý Zadina.

Do té doby si ale Zadina chce užívat skvělé formy Třince. „Vyhráváme, tým šlape. To je velké plus. Každý maká na sto procent, gólmani chytají skvělé. Vyhrávat ale nejde do nekonečna a jednou porážka přijde. Ale uděláme vše, aby nám to fungovalo co nejdéle," řekl Zadina.