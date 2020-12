Hradec Králové - Brno 6:2 Hradec zabral, odnesla to Kometa

Týmy šly do souboje v rozdílném rozpoložení. Brno dvakrát po sobě vyhrálo, navíc zdolalo soupeře z nejsilnějších - Plzeň a Liberec. To Královéhradečtí prohráli třikrát v řadě, ke všemu v těchto utkáních pouze jednou skórovali. Přesto jim náladu vylepšily dva návraty. Po zranění (a sedmizápasové pauze) se do branky opět postavila obvyklá jednička Mazanec. Do obrany také kouč Růžička nasadil defenzivního specialistu Janka, jenž chyběl třikrát kvůli disciplinárnímu trestu.

První třetina byla velmi bohatá na střely, o což se starali především domácí, kteří vypálili šestnáct ran. Hosté pouze pět. Přesto byli v první fázi nebezpečnější hosté. Do největší šance se dostal kapitán Zaťovič, jenže samostatný únik řešil přihrávkou místo střely. Přitom byl ve velmi dobré pozici.

Brnu se to vymstilo. Mountfield - i když neměl úplně jasné možnosti - nakonec střeleckou převahu potvrdil. V 15. minutě za to mohla kooperace beka Zámorského s útočníkem Lvem. Druhý z nich pálil po Zámorského pasu bez přípravy, Klimeš puk vyrazil nad sebe, poté se Zámorský prosadil v brankovišti i proti trojici brněnských hráčů.

Gólový úspěch domácí navnadil, byli dál lepší. V první polovině druhé části to platilo stoprocentně. Brno mělo štěstí, že v jeho bráně stál mladík Klimeš. Gólman zastavil několik velmi dobrých možností Mountfieldu. Ty dvě největší měli matadoři v domácím dresu, bývalé opory národního mužstva. Nejprve Smoleňák jel ze strany sám, zvolil střelu, i když měl k dispozici najíždějící spoluhráče, Klimeš zasáhl. A zvládl to i po Koukalově chytrém manévru, centr se ho pokoušel zaskočit otočkou na brankovišti.

Brno poté přidalo, vyrovnat mohl Mueller, když jel sám na Mazance. Brněnská hvězda však zakončila ledabyle, hradecký brankář zasáhl lapačkou. Kometě se to vymstilo ve 35. minutě. Filip Pavlík poslal šikovnou přihrávku Perretovi, jenž zblízka poslal bekhendem puk pod horní tyč.

V tu chvíli se rozjela minipřestřelka, v dalších třech minutách skórovaly oba mančafty. Nejprve Mueller dorazil střelu z dálky. Zda puk přešel brankovou čáru, zkoumal videorozhodčí, nakonec se Brno radovalo. Jenže jen chvíli. Ve 38. minutě chyboval bek Hájek, puk se dostal přes Smoleňáka a Cingela k Jerglovi, který zvýšil na 3:1.

Třetí třetina začala pro Mountfield perfektně. Hned v první minutě se tečí prosadil Smoleňák a tuze se radoval. Nebylo divu, kapitán skóroval po osmi utkáních s nulou. Navíc to od něj nebyl v jeho jubilejním 200. extraligovém utkání poslední zápis. V 53. minutě pokořil Klimeše podruhé, tentokrát se šikovně otočil na brankovišti. Hradec zasadil Brnu ještě jednu ránu, trefil se bek Čáp, jenž dorazil Cingelův pokus. Schneiderův zásah čtyři vteřiny před koncem už nebyl Kometě nic platný.