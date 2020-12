Kantner nadchl super sólem přes celé kluziště!

„Celkem se mi to povedlo," usmál se 22letý útočník. Nutno dodat, že akce z 53. minuty mu vyšla opravdu se vším všudy. Puk převzal u mantinelu za vlastní brankou, projel po levém křídle přes celé kluziště, dostal se až před gólmana Petra Kváču a šestou trefou prohloubil depresi nestíhajících domácích.

„V našem rohu byla velká skrumáž, nám se povedlo soupeře dobře přečíslit a puk jsme z toho dostali. Sebral jsem ho za bránou a takhle se to vyvinulo. Celkem se mi to povedlo, jsem za takovou akci rád," popsal svůj nádherný únik.

Liberecká obrana neměla s Plzní svůj den. „Popravdě mě celkem překvapilo, kolik jsem dostal prostoru. Všichni se vraceli ze skrumáže a po první kličce se mi otevřela levá strana. Naznačil jsem kličku lehce do středu a dokázal po straně ujet. Pak už jsem si věřil, že se do brány natlačím," přiznal.

Zleva Ladislav Šmíd z Liberce a brankář Plzně Dominik Frodl.

V Plzni působí již čtvrtou sezonu, jenže z Liberce odjížděl vždy s prázdnou. Poslední výsledky Indiánů na severu? 1:7, 1:4, 0:4, 0:3, 0:4... „Za poslední dva zápasy jsme tady dali dva góly, já jsem tady ještě nevyhrál, co jsem v Plzni. Je to obrovsky cenné vítězství," kvitoval zlomení černé série.

Základem triumfu byla ubráněná oslabení, kterých Plzeňští svému soupeři nabídli osm. V početní nevýhodě sice inkasovali jednou, když Bílí Tygři v první třetině během dvanácti vteřin skóre otočili. Ovšem v prostřední části naopak při přesilové hře soupeře zaveleli k obratu.

Zleva Matěj Stříteský z Plzně a Tomáš Rachůnek z Liberce.

„Už třetí sezonu máme oslabení velmi dobrá. Paradoxně je v zápasech dost trénujeme, protože nedisciplinovanost máme poměrně velkou a každý zápas se dostáváme do spousty oslabení. Možná to tak trénujeme a díky tomu je to lepší," poznamenal Kantner, jehož tým je ve hře v početní nevýhodě nejlepším z celé extraligy. Procentuální úspěšnost přesahuje přes 94 a vizitku dokresluje šest vstřelených gólů.

„Utkání se nám povedlo, přestože nám Liberec dal během jedné minuty dva góly. Jsem rád, že nás to nijak nezabrzdilo. Ve druhé třetině jsme si pomohli góly a bylo důležité, že Kody (Kodýtek) v oslabení vyrovnal na 2:2 a čtvrtý gól nás už trochu uklidnil, byť jsme věděli, že Liberec ještě může být ve třetí třetině velice nepříjemným soupeřem," zhodnotil Ladislav Čihák. V poslední části však Plzeň dál kralovala a jakýkoliv případný odpor definitivně zavrhl krásnou akcí Kantner.