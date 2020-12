Jen jsem ležel. Nikomu bych nepřál zažít takovou bolest, říká Vondrka

V minulé sezoně odehrál za Pardubice 14 zápasů a připsal si 12 bodů. Celkem má v extralize odehraných téměř 900 utkání, ve který si připsal 458 bodů. Forvad, který je lety prověřený, musí čekat, až se dá zdravotně dohromady.

„Na rozbruslení před zápasem s Třincem v Generali Česká Cupu jsem se střetl se spoluhráčem. Potom jsem nemohl bruslit. Na následujícím vyšetření magnetická rezonance ukázala, že šlo o výhřez ploténky," objasnil Vondrka příčinu svých problémů.

Zkušený forvard přišel do Pardubic na začátku roku z Mladé Boleslavi, aby pomohl k zachráně extraligové příslušnosti i pro nadcházející sezonu. V únoru s východočeským klubem prodloužil smlouvu o rok.

Vondrka se zatím nestihl vrátit do rozkouskované sezony. Pardubice jsou nyní třinácté, na první Třinec ztrácí 26 bodů. Špatný začátek může Vondrka jen sledovat v roli fanouška.

„Šest týdnů jsem se pokoušel o to, abych se operací vyhnul, ale už to nešlo. V jednu chvilku se to zlepšilo, ale pak to bylo ještě horší, takže jsem byl ve strašných bolestech a prakticky jsem nemohl ani chodit, ani sedět. Jen jsem ležel. Nikomu bych nepřál zažít takovou bolest," přiznal hráč, který v tuzemské nejvyšší soutěži oblékal i dres mateřských Českých Budějovic, Karlových Varů, Sparty, Chomutova a Mladé Boleslavi.

„Hokej mi chybí hodně. Už mě svrbí prsty. Zápasy sleduji a samozřejmě mám touhu se vrátit co nejdříve," věří v brzký návrat útočník, který hokej sleduje. Ten je ochuzen o atmosféru, když fanoušci nesmějí na stadiony.

„Vždycky si dělám srandu z fotbalistů, protože když ti mluví, tak mají ruku před pusou, aby jim nikdo nemohl odezírat ze rtů. A teď to musíme asi dělat taky. (smích) Jinak je to určitě divný, všechno je slyšet. Doba je taková, ale myslím si, že kdyby mi někdo řekl před rokem, že budu muset nosit roušku, tak si poklepu na čelo. Teď už to každý bere úplně normálně, protože je to součást života," dodává Vondrka.