Domácí mizérie Motoru pokračuje. Jsme hloupej tým, zlobí se Prospal

„V úvodu druhé třetiny jsme soupeři nabídli absolutně zbytečně přesilovku pět na tři, dostali jsme druhej gól a pak už jsme neměli vůbec šanci," řekl po porážce 1:5 trenér Motoru, který v utkání proměnil jedinou z osmi přesilovek.

Naopak v oslabení hned třikrát inkasoval a favorita o body neobral. „Soupeř vyhrál zaslouženě a byl ve všech aspektech lepší," podotkl šéf budějovické střídačky. Jeho tým naposledy dotáhl v Pardubicích dvougólový deficit a navzdory porážce 2:3 v prodloužení na cizím ledě potřetí v řadě bodoval.

Trenér Budějovic Václav Prospal na střídačce extraligového nováčka.

Václav Pancer, ČTK

Jenže doma to Jihočechům zkrátka nejde a Prospalovi se po dalším nezdaru nebude příjemně usínat. „Nejde o to, jakej hrajeme systém. My jsme hloupej tým, jestli budeme takhle pokračovat, nemáme absolutně žádnou šanci, abychom někoho přehráli a porazili," prohlásil.

V sestavě stále postrádal dlouhodobé marody Indráka a Holce, nenastoupila ani nová posila do obrany Vladimír Roth. „Ještě nebyl připravenej," vysvětloval Prospal absenci ostříleného beka, jenž loni na jaře slavil s Třincem titul.

Motor dál vymetá extraligový suterén. Další zápas ho čeká v neděli na ledě Litvínova, který má v tabulce pouze o dva body víc.