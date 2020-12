Puk po prvním hattricku půjde do taštičky. Mám tam všechny důležité góly, prozradil pardubický Mandát

Trefil jste se poprvé v sezoně a hned z toho byl hattrick. Udělal jste před zápasem něco jinak než obvykle?

Vůbec ne, dělám pořád to samé. Ale je pravda, že už jsem se začínal trochu proklínat, protože se ty góly ode mě čekají.

Platnost prvního gólu zkoumali rozhodčí na videu. Věřil jste, že bude platit, když před vámi najednou ležela vyvrácená branka?

Jel jsem tam na dorážku a napoprvé jsem ten puk úplně promáchl. Pak jsem to tam nějak dorazil, ale ten puk místo v brance skončil za ní. Chvíli jsem se divil, co se to děje. Pak jsem ale viděl, že ta brána byla zdvižená, nevypadla z kolíků, takže gól normálně platil.

V letním Generali Česká Cupu jste dal v deseti zápasech sedm gólů, teď patnáct zápasů ani jeden. Bylo to hodně ubíjející?

Bylo, už jsem to říkal v tom letním poháru, že jsem to nastartoval moc brzo. Prvních sedm zápasů jsem na to myslel hodně. Pak se mi ani výkonnostně nedařilo, už jsem to měl dost v hlavě. V posledních zápasech jsem se chtěl soustředit na něco jiného, třeba hrát více fyzicky, abych se do toho zápasu nějak dostal. Teď mi to tam napadalo a doufám, že se ten pytel roztrhnul a bude to už jen lepší.

Zleva Rhett Holland z Pardubic a Vojtěch Lednický z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vstřelil jste první hattrick v extraligové kariéře, kam si vystavíte puk?

Nechám si ho v kabině. Mám takovou taštičku, kam si dávám všechny první a důležité góly. Ať už z farmy, nebo z juniorky v Kanadě. Už ho má masér a budeme tam lepit nějaká písmenka.

Jaký byl recept na první výhru venku v sezoně?

Měli jsme super začátek a hned v prvním střídání jsme měli velké šance. Na to navázala druhá i třetí lajna a hodně jsme setím dostali do tempa. Naopak Vítkovice vypadaly zpočátku zamlklé, prvních deset minut jsme jim toho moc nedali. V první třetině jsme vstřelili v uvozovkách jenom dva góly, ale mohli jsme jich dát klidně i více a rozhodnout zápas už tam. Jsme hlavně rádi, že se naše hra lepší, ať už výsledkově, nebo v herním projevu.

Zleva Juraj Mikuš z Pardubic a Adam Polášek z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Bylo to i soupeřem, pro něhož byla porážka s vámi čtvrtou v řadě?

Pořád je to kvalitní mančaft, vytvořili si spoustu šancí. Hlavně v přesilovkách. I když jim to momentálně nepadá.

Poprvé v sezoně jste vyhráli druhé utkání za sebou. Odváli jste tu mizérii definitivně?

To se těžko říká, ale byli bychom za to samozřejmě rádi. Na trénincích je vidět ohromné zvednutí týmu. Herní projev v zápasech je taky dobrý, i když zrovna minule s Českými Budějovicemi jsme nehráli úplně dobře. Ale brali jsme dva body. Ten tým byl dlouhodobě, ne jenom letos, v nějaké situaci a nejde říct, že za dva zápasy se to všechno zapomene. Je to dlouhodobý stav, ze kterého se snažíme dostat krůček po krůčku.

Do sestavy Pardubic se vrátil útočník Robert Kousal. Jak jste ho přivítali?

Dnes nám obrovsky pomohl. Na to, že to byl jeho první zápas po měsíci, tak klobouk dolů, jak to zvládl. Je to můj velký kamarád, výborný hráč i člověk a jsme rádi, že je s námi zase zpátky v kabině. Více bych se k té situaci asi ale nevyjadřoval, to není na mně.