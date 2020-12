Stydím se za to, co mužstvo předvádí. Nikdo nemá nic jisté, supěl vítkovický Šimíček

Prohráli čtvrté utkání v řadě, doma schytali hokejisté Vítkovic v posledních dvou zápasech dvanáct gólů. Když po debaklu s Českými Budějovicemi 0:7 přišla další vysoká porážka 1:5 s Pardubicemi, sportovní ředitel klubu Roman Šimíček vybouchl. „Stydím se za to, co mužstvo v posledních zápasech předvádělo. Nechci číst rozhořčené reakce fanoušků na náš výkon,“ supěl klubový ředitel.

Šimíček se vrátil do Vítkovic v létě a slíbil, že tým, který složí, se bude rvát za Vítkovice. „Proklamoval jsem, že stavíme tým, který bude bojovat srdcem, který bude, jak se říká jezdit po zadku, žrát led a bojovat o vítězství. A pokud prohrajeme, tak to bude se ctí, se zdviženou hlavou a s vědomím, že všichni pro úspěch odvedli maximum. Bohužel to se nyní neděje, což mě neuvěřitelně mrzí a rozčiluje zároveň," vyjádřil se Šimíček.

Vítkovičtí zůstali po porážce s Pardubicemi v kabině výrazně delší dobu. K novinářům přišli ve chvíli, kdy už byli spokojení Východočeši na cestě domů. „Hráči si situaci vyříkávali, pak jsme s nimi mluvili i my trenéři. Ale co padlo v kabině, to by tam mělo i zůstat," nechtěl prozrazovat téma hovorů trenér Vítkovic Mojmír Trličík. „Strašné. Pardubice hrály hokej a chtěly vyhrát. To byl ten zásadní rozdíl mezi oběma týmy," uznal špatný výkon Ostravanů útočník Jan Schleiss.

Prakticky se závěrečnou sirénou zápasu s Pardubicemi začalo vedení Vítkovic mdlé výkony řešit. „Vedení klubu je rozhodnuté jednat a v případě potřeby sáhnout i k výměnám na všech postech v rámci extraligového mužstva. Ať jde o hráče, realizační tým a trenéry nevyjímaje. Nikdo nemá svou pozici nyní jistou. Situaci budeme ještě v průběhu víkendu intenzivně řešit a uvidíme, k jak razantním krokům budeme nuceni přistoupit," upozornil sportovní ředitel Šimíček.

Zleva Juraj Mikuš z Pardubic a Adam Polášek z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Svou kritikou nikoho nešetřil. „Vinu na stávající situaci nesou všichni členové prvního týmu - hráči, realizační tým i trenéři. Současné výsledky, a především výkony jsou tristní a urážejí všechny, kteří fandí a podporují vítkovický hokej," řekl Šimíček a slíbil, že další nevýrazné výkony tolerovat nebude.

„Za sebe, i za nejužší vedení klubu říkám, že nám špatné výsledky, a především výkony nám nejsou lhostejné, že jsme rozhodnutí je řešit i těmi nejrazantnějšími způsoby. Vše chceme směřovat k tomu, aby bylo opravdu splněno to, co jsem já svými ústy proklamoval před začátkem této sezony," upozornil Šimíček.