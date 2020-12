Kanaďan DeFazio skončil v Kometě a míří do Německa

Kanadský útočník Brandon DeFazio předčasné končí v Kometě Brno, kterou posílil v polovině listopadu. Dvaatřicetiletý rodák z Oakville, který má na kontě i dva zápasy v NHL za Vancouver ze sezony 2014/15, se rozhodl pro jiné angažmá. Možnost odchodu mu kontrakt s Kometou umožňoval, podle serveru hokej.cz míří do Ingolstadtu.

"Brandon DeFazio využil výstupní klauzule s možností vyvázání se ze smlouvy z důvodu vyšší nabídky ze zahraničí. Bude působit v německé DEL lize. Přejeme hodně štěstí v jeho další kariéře," řekl klubovému webu majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský. Za Kometu odehrál DeFazio šest zápasů a nebodoval.

DeFazio, jehož otec Dean okusil NHL v dresu Pittsburghu, si v minulém ročníku v KHL připsal v dresu Kunlunu v 47 zápasech dvě branky a čtyři asistence. Za Kunlun hrál také v ročníku 2017/18, kdy zaznamenal v 55 duelech 15 bodů (10+5).

Sezonu 2018/19 strávil DeFazio ve finské lize v celku Lukko Rauma, za který nasbíral v 59 zápasech základní části 40 bodů (19+21). V šesti utkáních play off dvakrát skóroval. V zámoří odehrál 435 utkání v AHL a zaznamenal 208 bodů za 104 branek a 104 asistencí. V 36 duelech play off přidal dva góly a pět přihrávek. Do NHL pronikl jako nedraftovaný hráč a ve dvou zápasech nebodoval.