Nyní na nás leží klasická deka, v pohodě nejsou ani zkušení hráči, zoufal si vítkovický asistent Stránský

„Potřebovali jsme po posledním nevydařeném domácím utkání s Pardubicemi zlepšit všechno. Pohyb byl lepší, ale jinak to z naší strany bylo syrové. Žádná velká souhra, prohrávali jsme, potom jsme to ve druhé třetině sice otočili, ale nakonec nás pohřbilo to, čím trpíme po celou sezónu, častá vylučování. To byl klíč k tomu, že jsme vedení ztratili a pak se radoval soupeř. Takže z naší strany další nepovedený zápas," věděl asistent trenéra Vítkovic Darek Stránský.

Mrzely ho také neproměněné přesilovky. „Tady panuje velká nespokojenost. Těch pár zkušených hráčů, co jsou na ně určeni, není v pohodě. Zkoušíme to proto i zjednodušit, abychom zbytečně moc nekombinovali a častěji stříleli. Není tam však lehkost. Mluvíme o tom, víme, že máme tristní procento využití a sebevědomí s tím klesá. Výsledkem jsou lehké ztráty, nepřesné přihrávky. Zkrátka, jede to jedno s druhým," kroutil hlavou a v té chvíli ještě nevěděl, že on i hlavní trenér Mojmír Trličík u týmu kvůli špatným výsledkům skončili.

„Těžko se mi to hodnotí. Ve třetí třetině bylo všechno špatně. Proč, to nevím. Nemám na to odpověď," láteřil útočník Dominik Lakatoš. Faktorů, proč jeho tým v poslední době prohrává, je podle něj strašně moc.

„Nedisciplinovanost, neproměňování šancí, špatné přesilovky. Je toho hodně a hodně. Jednu třetinu hrajeme parádně, jsme výborní na pupu, dá se na to koukat. V další to ovšem vypadá, jako by na led vyjel jiný mančaft. Potřebujeme si sednout. Řečí ale bylo už dost. Musíme především vědět, o co hrajeme a kde chceme být," soukal ze sebe.

Flintu do žita však nehází. „Zápasů nás čeká ještě moc. Hraje se téměř každý druhý den. Když si nezdary vsugerujeme do hlavy, nepůjde to nikdy. Je třeba dobře potrénovat, a hlavně věřit v sílu, kterou máme," konstatoval Lakatoš.

„Musíme být organizovanější, disciplinovanější, lepší v defenzivní činnosti. Pak výkon stoupne, padne nějaký gól a s tím přijde o vítězství. Na nás však nyní leží taková ta klasická deka," přidal svůj pohled Stránský.