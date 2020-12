První pozvánka do reprezentace a první syn. Je to všechno strašně rychlé, ale užívám si to, svěřuje se Dominik Lakatoš

Turbulentní dny zažívá hokejový útočník Dominik Lakatoš. Ve čtvrtek dostal od Filipa Pešána premiérovou pozvánku do hokejové reprezentace pro turnaj v Moskvě, v pátek se mu ve vítkovické nemocnici narodil první syn Dominik. Oslavu si nejlepší střelec Vítkovic naplánoval na neděli, kdy v utkání 27. kola proti Litvínovu pomohl k nejvyšší vítkovické výhře v sezoně 6:2 přesilovkovým gólem. „Furt si to užívám, je to krásné. Mám dvoudenního syna a je super, že jsem to mohl oslavit gólem,“ svěřoval se čerstvý táta a reprezentant Lakatoš.

Po sedmi prohrách jste znovu vyhráli, jak moc si oddechli?

Je to perfektní, dneska jsme hráli opravdu dobře. Věděli jsme, že Litvínov hrát včera zápas (ve Zlíně vyhrál 2:0) a že na ně musíme vlítnout. Bylo důležité nerozebírat předchozí zápasy a jít si za výhrou, kterou jsme hodně potřebovali.

V sedmnácti zápasech před příchodem trenérského tria Miloš Holaň, Radek Philipp a Roman Šimíček jste vstřelili pět přesilovkových gólů. Ve dvou posledních, na Spartě a doma s Litvínovem jste přidal hned čtyři trefy. Trénujete je teď hodně?

Trénujeme je opravdu dost, snažíme se o tom i mluvit. A dneska to vyšlo. Je to paráda. Ty zápasy se lámou v přesilovkách a nás vždycky dostávalo pod tlak to, že jsme si nic nevytvořili. Tentokrát tam bylo spoustu střel i tři góly, to je paráda. Hlavně, aby to tak pokračovalo a ty góly přibývaly.

Hrajete přesilové hry jednodušeji, nebo úplně jinak?

V jednoduchosti je krása. Stačí jednou dvakrát nahrát a vystřelit. Pak když se tam něco otevře, tak tam máme kluky, kteří to umějí perfektně nahrát. O tom to je. Hlavně jednoduše a co přijde, s tím si musíme poradit.

Tři góly z přesilovek v jednom utkání ve Vítkovicích snad ani nepamatujete, ne?

(smích) Asi máte pravdu. Ale dneska jsme si v nich hodně pomohli. Už jsme to potřebovali.

Noví trenéři jsou u týmu zhruba týden, změnili toho hodně?

Pokaždé, když přijdou noví trenéři, tak je to je jiné. Ty tréninky, co teď máme vypadají velice slušně. Zápasy taky, i když jsme první dva prohráli, tak to vypadalo dobře. Musíme jít krůček po krůčku k tomu, abychom na konci sezony předvedli nějaký výsledek.

Jste čerstvý táta i reprezentant, hrálo se vám proti Litvínovu jinak?

Je to paráda. Mám dvoudenního syna, furt si to užívám, je to krásné. Jsem rád, že jsem mohl i dát gól a mohl jsem to takto oslavit. Ten gól byl pro malého. Budu si to doufám užívat celý život.

Zleva Patrick Kudla z Litvínova, Dominik Lakatoš z Vítkovic a brankář Litvínova Denis Godla. Archivní foto

Ondřej Hájek, ČTK

Potěšilo vás, že jste dostal od klubu v pátek volno a místo utkání na Spartě jste mohl být u porodu?

Že jsem tam mohl být, to pro mě znamená hodně. S trenéry se dalo fantasticky domluvit, umožnili mi, abych mohl být s partnerkou. Stál jsem při ní a budu mít tento okamžik nadosmrti vyrytý v srdci.

O den dřív vám přišla premiérové pozvánka do seniorské reprezentace. Jak to vstřebáváte?

Je toho hodně. Zápasů v extralize, tréninky a do toho porod. Zítra v osm ráno už musím být v Praze na srazu reprezentace. Je to všechno strašně rychlé. Takový je náš život, nikdo se neptá a jen děláme svoji práci. Jsem ale strašně vděčný, že se můžu do reprezentace podívat.

Zda odjet, nebo zůstat doma s rodinou a synkem jste neřešil?

Trochu jsme to s partnerkou řešili. Řekli jsme si, že uvidíme podle porodu, jestli bude všechno v pořádku a podobně. Je to dobrá příležitost a šance. Ale řekl jsem, že vždy upřednostním rodinu. Tak to je a nebudu lhát. Vždy, když bude nějaký problém, tak budu s rodinou. Ale všechno dopadlo dobře, partnerka mi řekla ať jedu, a hlavně ať něco předvedu (smích).

Jak to máte teď naplánované? Půjdete spát, nebo ještě na návštěvu do porodnice?

Ještě bych je rád na chvíli navštívil a pak pojedu domů balit. Uvidím, zda vůbec usnu, ale i kdyby ne, tak to nebudu řešit. No a nad ránem vyrazím do Prahy. Tím, že jsem teď doma sám, se mi bude odjíždět lépe, než kdyby už byli oba doma. To by se mi asi moc nechtělo.