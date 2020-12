Vladař se loučí v Pardubicích po výpomoci z Bostonu

"Dana Vladaře povolali zpátky do Boston Bruins. Jeho mise v HC Dynamo Pardubice pro tuto chvíli skončila. Odvedl fantastickou práci, za kterou chci moc poděkovat. Má k nám dveře vždy otevřené. Dane, ať se daří v NHL," napsal na svém twitterovém účtu majitel Dynama Petr Dědek.

Vladař si odbyl debut v extralize. Před odchodem do Severní Ameriky chytal v sezoně 2014/15 za Kladno v druhé nejvyšší soutěži. Účastníka tří mistrovství světa dvacítek a dvou světových šampionátů osmnáctek v roce 2015 draftoval Boston v třetím kole na 75. pozici a Vladař odešel do celku Chicago Steel do USHL.

Od sezony 2016/17 působil na farmách v Providence v AHL a v Atlantě v ECHL. V průběhu letošního play off, když se jednička Bruins Tuukka Rask rozhodl trávit čas s rodinou místo v "bublině", se stal dvojkou slovenského gólmana Jaroslava Haláka.

Debutu v NHL se dočkal 26. srpna ve třetím utkání 2. kola, kdy při domácí porážce 1:7 s Tampou Bay vystřídal Haláka za stavu 1:4. Krátce předtím podepsal s Bostonem novou tříletou smlouvu s ročním příjmem 750.000 dolarů. Na dvě sezony má takzvaný dvoucestný kontrakt, v závěrečném roce bude smlouva jednocestná.

V uplynulé nedohrané sezoně AHL kraloval Vladař v dresu Providence soutěži s průměrem 1,79 obdržené branky na zápas i s úspěšností zákroků 93,6 procenta.