Že jsme prohráli podruhé? To se stane každému, vykládal po nezdaru s Vary Gernát

„Věděli jsme, že budou využívat svou rychlost a brejkové situace. V podstatě nám takhle dali všechny branky," litoval Gernát. „Doteď jsme odehráli hodně kvalitních zápasů. To, že jsme v posledních dvou zápasech prohráli, se může stát každému týmu," nedělal z nezdaru velký problém třinecký bek, jenž dvěma body proti Energii bodově dorovnal nejproduktivnějšího obránce extraligy Filipa Hronka. Ten už ale další body nepřidá, protože odletěl do zámoří.

„Rozhodla efektivita. Nebyli jsme schopní odskočit do dvoubrankového vedení. Říkali jsme si na střídačce a poté i v kabině, že se nesmí stát, abychom dali gól a v následujícím střídání by to srovnali. Dnes se nám to bohužel stalo dvakrát," vykládal Gernát.

Proti Karlovým Varům poprvé v sezoně vstřelil dva góly. A v samostatných nájezdech mohl přidat třetí. „Hráče na nájezdy většinou vybírá trenér. Viděl, že mi to v zápase dvakrát padlo, tak na mě ukázal. Snažil jsem se brankáře rozhýbat, to se mi ale nepovedlo. Téměř se nehnul a trefil jsem ho na vyrážečku," popisoval 27letý obránce.

Po neuvěřitelném zápasovém kvapíku čekají nyní na třinecké hokejisty tři dny volna. Znovu na tréninku se sejdou 25. prosince a o den později odehrají na ledě Vítkovic druhé derby sezony (od 16 hodin). „Pauza přijde vhod každému. Bylo to teď hodně nahuštěné a rádi si odpočineme. Po svátcích se vrátíme s čistou hlavou a čerstvější, než tomu bylo teď," uvedl Gernát.

Třinec proti Karlovým Varům nastoupil už bez všech tří zámořských posil. Útočník Filip Zadina a brankář Josef Kořenář už odletěli za Atlantik, útočník Lukáš Jašek, jenž o víkendu reprezentoval na turnaji v Moskvě zatím zůstává, proti Karlovým Varům dostal ale volno. „Zatím je tady, ale předpokládáme, že také on dostane od Vancouveru velmi brzy pokyn vrátit se. Budeme to řešit operativně," nastínil trenér Třince Václav Varaďa.