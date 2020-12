Kacetl se vrátil do extraligy porážkou v nájezdech. Měli jsme využít přesilovky, mínil

Proti ne úplně oblíbeným Vítkovicím, s nimiž prohrál posledních sedm extraligových zápasů, se do nejvyšší hokejové soutěže vrátil na Štěpána brankář Ondřej Kacetl. Porážky z minulých dvou sezon byly v pardubickém dresu a štěstí mu nepřinesla ani změna do třineckých barev. Kacetl držel čisté konto až do 44. minuty, kdy srovnal na 1:1 Lakatoš. V rozhodujících nájezdech 30letý brankář propustil puky za svá záda dva a Třinec podlehl na ledě Vítkovic ve vánočním derby 1:2.