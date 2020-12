Brankář Růžička si užívá týmovou pohodu a daří se mu i osobně

Hokejový brankář Jan Růžička z Mladé Boleslavi si užívá vydařenou první část sezony. Třiadvacetiletý gólman si doposud připsal sedmnáct startů, které proměnil ve třináct výher. Zatím poslední úspěch v utkání proti Kometě Brno podpořil druhým čistým kontem v extraligovém ročníku. "Čisté konto jde za celým týmem. Všichni kluci, co sedí v kabině, odvedli maximální a bezchybný výkon," ocenil Růžička pomoc spoluhráčů po výhře 3:0.

Po bezbrankové první třetině se Bruslaři dostali do dvoubrankového vedení až díky dvěma využitým přesilovým hrám. Těch si zahráli během zápasu sedm, zatímco Kometě nabídli jenom tři početní výhody.

"Bylo to hodně urputné utkání. Ale myslím, že jsme od začátku měli víc ze hry. Přesilovky nám pomohly. Ale víc než vyloučení Komety rozhodla naše disciplinovanost. Věděli jsme o kvalitě jejich přesilovkových formací, ale měli jsme jenom tři vyloučení, což je úžasné," hodnotil zápas proti Brnu boleslavský gólman, který k čistému kontu potřeboval jen 20 zákroků.

Více práce měl až ve třetí třetině, ve které Kometa výrazně zvýšila aktivitu v útoku. "Musím říct, že to pro mě byl těžký zápas. Brno toho hlavně v prvních dvou třetinách moc nemělo. Ale když už se k něčemu dostali, tak to nebylo většinou nic jednoduchého," řekl Růžička.

Stejně úspěšný vstup do sezony jako Růžička si užívá i Mladá Boleslav. Středočeši jsou třetí v tabulce a na svém kontě už mají 50 bodů. "V kabině je pohoda. Letos se tady sešla neskutečná parta lidí a je to vidět i na ledě a na výsledcích, táhneme prostě za jeden provaz. Ale jsme teprve v polovině základní části, stejná porce bodů je pořád ještě ve hře. Trenéři nás každé ráno drží nohama na zemi a vštěpují do nás, že cesta vede jen přes tvrdou práci," dodal Růžička.