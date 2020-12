Olomouc - Třinec 6:3 Bída Ocelářů pokračuje, náskok v čele tabulky se tenčí

Domácí se dostali do vedení v 6. minutě hry, kdy Bambula vybojoval puk u mantinelu a předložil ho na střed Knotkovi, který se střelou "z první" nemýlil. O dalších pět minut později inkasoval Třinec podruhé. Knotek tentokrát přihrával Tomečkovi, který Štěpánka prostřelil z podobného místa jako autor první branky.

Hanáci následně nevyužili hned několik slibných situací a v rozmezí necelých dvou minut ztratili své vedení. Nejprve využil zakrytého výhledu Konráda obránce Jaroměřský a prosadil se proti svým bývalým spoluhráčům, následně vyrovnal Stránský. Elitní střelec Ocelářů se prosadil netypicky v oslabení.

Třinec v úvodu druhé třetiny několikrát zahrozil v přesilové hře. Konrád si ale poradil s pokusy Vrány i Růžičky. Těsně před polovinou zápasu využila přesilovou hru Olomouc a dostala se znovu do vedení. Knotek stál na správném místě před brankou a po střele Kucsery a zákroku Štěpánka dorazil puk do prázdné branky. O minutu později to již bylo 4:2. Nahodil vyhrál buly pro Ondruška, který poslal puk nechytatelně do sítě. Štěpánka následně nahradil Kacetl.

Domácí vstoupili aktivně také do třetí části a odměnou jim za to byla pátá branka. Olesz počkal s rozehrávkou a našel rozjetého Kucseru během třineckého střídání. Kucsera se tak ocitl sám před Kacetlem a povedenou kličkou do bekhendu zvýšil olomoucké vedení. Sám na hostujícího brankáře pak ujížděl také Kolouch, ale tomu včas do zakončení zasáhl vracející se obránce.

Deset minut před koncem zápasu v signalizované výhodě hostů Třinec uzamkl domácí na dlouhou dobu v obranném pásmu a nakonec se i prosadil. Druhý zásah v zápase si střelou "z první" připsal Stránský. Otočit výsledek se ale již Slezanům i přes enormní snahu nepodařilo, naopak při power play inkasovali ještě jednou.