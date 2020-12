Hradec Králové - Liberec 2:3 SN Liberec vyhrál čtvrtý zápas v řadě, tentokrát slaví po nájezdech

Bílí Tygři přijeli na východ Čech se sérii výher v řadě a také zajímavými jmény v sestavě. Podruhé se v extralize objevil po návratu z ruské KHL reprezentační obránce Vitásek. V brance nastoupil hradecký odchovanec Pavelka, v útoku další produkt místní mládeže Radovan Pavlík, jenž byl nedávno vyměněn na hostování za útočníka Zachara, jehož domácí kouč Růžička poslal do čtvrté řady.

Severočeši vstoupili do utkání jasně aktivněji. Hradečtí se prakticky nedostávali na jejich polovinu, přesto hostující tlak nevyústil ve větší šance. Když se to změnilo, došlo i na úpravu skóre. V 5. minutě dostal Musil přihrávku od Birnera od zadního mantinelu a trefil se mimo Mazancův dosah. Útočník skóroval pošesté v posledních čtyřech utkáních.

Hradečtí se však rychle zvedli. Hned o minutu později Lev zpracoval sraženou přihrávku beka Blaina a bekhendovou střelou překonal Pavelku. Od té chvíle se duel vyrovnal. Hrálo se ve slušném tempu, jenže bez větších šancí. Za první třetinu napočítali statistici pouze dvanáct střel celkem.

To se nezměnilo ani ve druhé části. Přesto góly padaly, a to dost podobné. Nejprve skórovali hosté ve 24. minutě. Lenc vystřelil z dálky švihem, puk prolétl do horního rohu. Zásadní práci odvedl Musil, jenž Mazancovi clonil na brankovišti. Domácí odpověděli podobným stylem. První gól v dresu Mountfieldu zapsal Blain ranou od modré čáry. Pavelka nic neviděl, operoval před ním spoluhráč Šmíd i soupeř Lev.

Jinak se pokračovalo v nastaveném trendu, snad jen Hradec mohl jít do vedení. Kapitán Smoleňák však akci tří proti jednomu zakončil nepříliš vyvedenou střelou, Pavelka zasáhl. Ani druhá třetina nebyla na pokusy nějak závratná, Hradec pálil osmkrát, Liberec šestkrát.

Ve třetí třetině se hrálo o rozdílový gól, proto byl duel ještě urputnější. Možnosti vznikaly spíše po závarech a důrazu než po plynulých akcích. Asi největší měl domácí Cingel, jenže Pavelka byl připraven. Na druhé straně mohl rozhodnout Radovan Pavlík, dostal se do úniku, ale Mazanec byl úspěšnější.

Zápas skončil po základní době remízou, Hradec šel do prodloužení teprve potřetí v sezoně. Nastavený čas nerozhodl, duel rozsekl až v nájezdech hostující Vlach, který dokázal Mazance prostřelit hned dvakrát. Pavelka nestačil jen na pokus Lva.