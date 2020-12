Cítil jsem od začátku, že to půjde, tvrdil olomoucký střelec Knotek

Dali jste šest gólů, a to se vám už dlouho nepodařilo...

V této sezóně se si takový výsledek nevybavuji. Byl to fajn zápas. Jsme rádi, že jsme se po těch dvou posledních hodně nepovedených dokázali vzchopit, a ukázali, že hokej hrát umíme.

Klíčové asi bylo, že jste se nepoložili poté, co Třinec vyrovnal na 2:2 a v úvodu druhé třetiny na vás vyvinul drtivý tlak. Souhlasíte?

Samozřejmě. Lehká nervozita tam byla. Nevím, občas mám větší obavy z utkání, ale dnes jsem je neměl. Cítil jsem od samého začátku, že tým žije i na střídačce, že to dopadne dobře.

Šancí jsme měli na vaše poměry velké množství. Čím to?

Dnes to lepilo. Měli jsme pohovory, museli jsme si něco říct, protože ta poslední utkání nebyla kvalitní. Spadlo to z nás a uvědomili jsme si spoustu věcí, které jsme viděli jinak a bylo to znát. Zjednodušili jsme hru a pálili, jak to jen šlo. Bylo nám prostě jasné, že když tomu nepůjdeme naproti, nic se nezmění.

Trenér Zdeněk Moták říkal, že jste studovali přesilovky finské reprezentační dvacítky?

Ne podrobně, ale nějaké tipy přišly. Ke mně se to však úplně nedostalo. Jen jsem to zaslechl, takže jsem toho moc nepochytil.

Spokojen z pohledu produktivity, ale být můžete?

Nemá rád slovo spokojený, aby se mi to nevymstilo. Jsem však rád, že se mi dařilo. Když člověk týmu pomůže, cítí se lépe, více si dovolí. Větší je sebevědomí, najednou vám to jezdí. Jen doufám, že to bude konstantnější.

Zleva David Musil z Třince, Vojtěch Tomeček z Olomouce a Michal Kovařčík z Třince.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Nepovažujete se za specialistu na Třinec? To poslední utkání, které jste tam vyhráli 1:0, jste dokonce rozhodl?

Určitě ne, jenom to tak vypadá.

Když dáte gól, vyhráváte. Je v tom nějaký klíč?

Holt kluci musí všechno hrát na mě. Ale vážně. Náhoda, náhoda!!!

Už ve středu vás čeká další silný soupeř Hradec Králové. Co k tomu říct?

No, žádné juchání. Jsme šťastní, že jsme trochu zažehnali problémy, ale není konec. Musíme na Třinec navázat, a hlavně zvládnout více takových duelů za sebou.