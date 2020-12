Sparta oznámila novou posilu. Návrat po čtrnácti letech

„S vedením Sparty jsme se domluvili, že si vyjdeme vstříc. V této situaci spíš pomáhá Sparta mně, ale budu se snažit jakkoliv pomoct Machymu i celému týmu, abychom byli úspěšní," cituje klubový web posilu.

Salák odchytal v KHL 269 zápasů. Za čtrnáct let v zahraničí vystřídal celkem deset mužstev z Finska, USA, Švédska, Ruska a Lotyšska. Český brankář chytal v šesti různých soutěží od NHL až po KHL.

„Hokej hrajeme pro úspěchy, pokud hráče nezajímají, asi je něco špatně. Když je člověk mladší a má za sebou úspěch, očekává, že budou přicházet každý rok," říká Salák, který v kariéře získal zatím jediný titul ve Švédsku. Další by rád přidal ve Spartě.

Na zahraničních štacích Salák strávil čtrnáct let, do ciziny zamířil v létě 2006. „Pravda, odešel jsem hodně mladý. Věřím, že díky rokům v zahraničí mám určité zkušenosti a nadhled," říká Salák, který poznal i NHL. I když jen velmi krátce, a to ve dvou zápasech.

„Opravdu se nad takovými věcmi nezamýšlím. Tenkrát byli na Floridě lepší gólmani a já se neprosadil, protože jsem na to jednoduše neměl. Hledal jsem si jinou cestu. Když přišly nabídky odjinud, cítil jsem, že bych chtěl chytat někde jinde," neohlíží se nová sparťanská posila.

"Letošní sezona byla složitá, nabídky ze zahraničí nepřicházely. Chtěl jsem hlavně ještě hrát hokej, prodloužit si kariéru, proto jsem rád, že můžu být ve Spartě - v týmu, který může hrát o titul. Mám velkou radost, že mi Sparta dala šanci. Být součástí takového kádru je fajn v jakékoliv pozici," dodal Salák.