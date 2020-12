Vítkovice v problémech. Marosz na odchodu, Lakatoš zraněný. Musíme někoho přivést, ví Holaň

Ještě 3. ledna utkání na ledě Českých Budějovic a útočník Rostislav Marosz se s Vítkovicemi, kde hostoval z Kladna, rozloučí. „Je to velká ztráta, protože je to náš druhý centr. V tuto chvíli je to prostě tak, že Rosťa se s námi 5. ledna rozloučí," povzdychl si trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Udržet druhého nejproduktivnějšího hráče trápících se Vítkovic se podle Holaně zřejmě nepodaří. „Zájem máme obrovský, ale dohoda je jasná. Kladno si ho stahuje a nemůžeme nic udělat," dodal.

Pro už tak nepříliš silnou ofenzivu Ostravanů je odchod Marosze další rána. Vítkovicím schází dlouhodobě zranění Zbyněk Irgl a Vojtěch Polák, z utkání 31. kola proti Kometě Brno odstoupil už v první třetině s pochroumaným zápěstím nejlepší střelec týmu třináctigólový Dominik Lakatoš.

„Nemám žádné konkrétní zprávy. Vím jen to, že nemůže ohnout zápěstí. Uvidíme, co ukáže další vyšetření. Chyběl nám hodně, protože je to asi jediný hráč, kterému se aktuálně alespoň trochu střelecky daří," uvedl Holaň.

Koncovka se Vítkovicím nedaří

Ostravané bez reprezentačního útočníka gól nedali a Brnu podlehli v posledním zápase roku 2020 na vlastním ledě 0:1. „S defenzivou jsem byl spokojený, při hře pět na pět jsme nedostali ani gól. Tam jsem viděl velké zlepšení třeba oproti zápasu se Spartou. Ale co mě trápí je slabá koncovka. Produktivita je v posledních zápasech naším velkým problémem. Musíme na tom každý den makat, tlačit se víc do brány, kde to bolí a jít za gólem," upozornil trenér Vítkovic.

Brankář Vítkovic Miroslav Svoboda.

Jaroslav Ožana, ČTK

Holaň proti Brnu vyzkoušel novice v obranných řadách Vítkovic Lukáše Douderu, který po konci v Litvínově přišel do Ostravy na měsíční test. Více jej ale aktuálně pálí průšvih v útoku.

„Musíme někoho přivést. Jména máme vytipovaná a s vedením na tom pracujeme. Není to ale v této době vůbec jednoduché, i kvůli financím. Poohlížíme se i v zahraničí a uvidíme, jak to dopadne," naznačil Holaň.