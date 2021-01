Válel a Tygři vyloupili Spartu. Zdobil nás týmový výkon, hřeje hrdinu Liberce

„Občas mi bylo v bráně tepleji, jako třeba při přesilovce pět na tři, ale zdobil nás týmový výkon," hřálo 23letého brankáře, jenž se vypořádal také s užším kluzištěm. „Jsou tady jiné úhly, puky lítají ze všech stran a postavení musí být jiné. Střely jdou rychle za sebou, je i hodně dorážek, s tím jsem ale trochu počítal," vykládala opora Bílých Tygrů, kteří po utkání v kabině slavili, byť postrádali v sestavě vedle útočníků Filippiho, Bulíře a Grígera nově i beka Šmída.

„Věřím, že v blízké době nastoupí, ale přesný datum nemám. Momentálně jsou bráni jako den ze dne," řekl trenér Severočechů Patrik Augusta.

Sparťanský útočník Tomáš Šmerha padá po faulu Ondřeje Vitáska z Liberce. Vlevo brankář Petr Kváča.

Michal Kamaryt, ČTK

Jeho svěřenci vsadili na soustředěnou defenzívu a proti Pražanům, kteří nasázeli v probíhající sezoně už 104 gólů, uspěli. K triumfu je nasměrovaly dvě brzké trefy Jelínka s Lencem v první třetině. „Udělali jsme dvě hrubě chyby, pak jsme se to snažili dohonit a dostat Liberec pod tlak, ale skoro k ničemu nás nepustil. Byl dneska lepším týmem," uznal kouč Miloš Hořava.

Sparťané tak po pěti domácích výhrách v řadě našli přemožitele, přestože měli výraznou střeleckou převahu (36:15). „Musíme se naučit šance proměňovat, chce to víc gólů. Je to taky jedna z věcí, co nás teď sráží," připomněl obránce David Němeček, jenž jako jediný našel v utkání na výborného Kváču recept.