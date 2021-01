Pavlát si připsal druhou nulu za sebou, vychytal lídra z Třince

Brankář Dominik Pavlát byl hrdinou Plzně při vítězství 5:0 nad Třincem v dohrávce 6. kola hokejové extraligy. Jednadvacetiletá dvojka Indiánů se po nedělní porážce s lídrem tabulky 3:4 v prodloužení postavila do brankoviště místo Dominika Frodla. Pro Pavláta to byl pátý duel v sezoně a vychytal čisté konto podruhé za sebou. Před týdnem pomohl k vítězství 3:0 v Litvínově.

"Utkání proti lídrovi soutěže bylo těžké. Měli dost šancí. Jsem rád, že mi tam dnes nic nespadlo a vyhráli jsme. Hlavně jsem ale rád za tři body," prohlásil po utkání Pavlát, jenž kryl všech 38 střel Ocelářů.

Stejně jako v Litvínově slavil nulu. "Vážím si jich obou stejně. Asi je ale přece jen dnešní nula proti silnému Třinci cennější," konstatoval.

Silný tým Ocelářů táborského odchovance zaměstnával celé utkání. "Nevypichoval bych žádný zákrok, dnes jich bylo dost. Hlavně ve druhé třetině. Měli hodně brejků a jsem rád, že mě to trefovalo," uvedl Pavlát, jehož nevyvedla z klidu ani důrazná hra Ocelářů v brankovišti.

Peter Čerešňák (vpravo) z Plzně překonává Ondřeje Kacetla v brance Třince.

Miroslav Chaloupka, ČTK

"Nenechal jsem se rozhodit ani tím, že do mě pořád vjížděli. Musel jsem se tomu smát," dodal bývalý hráč Chomutova.

Nejproduktivnější hráč extraligy Matěj Stránský na Pavlátovi dokonce dvakrát ztroskotal tváří v tvář při samostatném úniku. "Na něj jsem se speciálně nepřipravoval, protože bych se musel připravovat na celý jejich tým a to by mi trvalo dlouhou dobu," usmál se nadějný gólman a doufá ve větší vytížení.

"Je to těžké, když nemám tolik prostoru. Už na tréninku se ale snažím některé situace brát jako zápas a tím se na něj připravuji. Pak to pro mě není takový skok," uvedl Pavlát. "Snažím se makat na tréninku na sto procent a je to na trenérech, komu dají šanci v zápase," dodal.