Olomouc - Č. Budějovice 3:2 PP Olomouc složila nováčka na lopatky až v prodloužení

První šanci měli hosté. Ve čtvrté minutě se puk odrazil ke Karabáčkovi, jehož pokus Konrád vyrazil ramenem mimo tři tyče. Minutu před polovinou první třetiny propadla Strmeňovi Káňova střela mezi betony, ke smůle nejlepšího olomouckého střelce však puk projel jen kolem tyče.

O chvíli později se ke střele dostal bek Škůrek a poslal Olomouc do vedení. Aktivnější domácí se poté dostali do dalších tří šancí. Knotek nejdříve z podobného místa jako Škůrek vystřelil jen do Strmeně, stejně si vedl Tomeček po Vydareného chybě v rozehrávce. Hostující brankář si pak pohlídal i nahození Nahodila a dorážku Kucsery při olomouckém přečíslení.

Když už se zdálo, že domácí půjdou do druhé třetiny s jednobrankovým vedením, Doležal z levé strany nahodil puk o Konrádovu hůl pro najížděcího Formana, který se z dorážky 12 sekund před koncem třetiny nemýlil.

Olomouc se ale ve druhé třetině znovu dostala do vedení. Bambula se otočil kolem Strmeňovy branky a zakončil do jeho betonu. Puk se pak odrazil k osamocenému Nahodilovi, který jej poslal do sítě. Hra se poté vyrovnala a více šancí si vytvořili hosté. Nejdříve pálil Slováček a Konrád si poradil s jeho pokusem i dorážkami Vydareného a Formana.

Poté nebezpečně stříleli také Prokeš a Michnáč s Plášilem v přesilové hře. Olomoucký brankář pokryl ještě střelu Nováka z bezprostřední blízkosti a zasáhl ramenem. Bezmocný však byl Konrád minutu před koncem druhé třetiny proti tečované střele Allena, kterou za záda domácího brankáře nasměroval Novák. Motor tak stejně jako v první třetině vyrovnal těsně před koncem třetiny.

V první šanci třetího dějství se po rychlém protiútoku ocitl Káňa, jenže zamířil jen do Strmeňova betonu. Následujících deset minut vedle střel z větší vzdálenosti žádné větší šance nepřineslo. Změnila to až přesilová hra Olomouce po polovině třetí třetiny, v níž zakončoval Káňa, Strmeň si však s jeho pokusem poradil.

Stejně úspěšný byl také domácí Konrád po skončení přesilové hry proti Přikrylově prudké střele z první. Po Knotkově hře vysokou holí hráli hosté čtyřminutovou přesilovou hru, nesehráli ji však vůbec dobře a vyloženou šanci si nevypracovali.

V prodloužení znovu zakončoval z přebrankového prostoru Káňa, jenže Strmeň se proti jeho pokusu dokázal včas přesunout. O minutu později se po Kucserově přihrávce do podobné situace dostal Ondrušek, který už hostujícího brankáře prostřelil.