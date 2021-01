Lakatoš chtěl proti Liberci hrát za každou cenu. Porážka jde jednoznačně za mnou, překvapil

V utkání proti Kometě Brno si útočník Vítkovic Dominik Lakatoš zranil zápěstí a do Českých Budějovic ani necestoval. Zápas proti svému bývalému týmu si ujít ale nenechal. Obzvláště když Vítkovice opustil druhý nejproduktivnější hráč týmu Rostislav Marosz, kterému skončilo hostování z Kladna. Liberečtí ale nejlepšího střelce domácích uhlídali a odvezli si výhru 4:1.

„Mám lehce zraněné zápěstí, ale proti Liberci jsem chtěl hrát i kdyby čert na koze jel. Tyhle zápasy jsou nejvíc, kvůli nim hokej hraju. Představoval jsem si ho ale jinak. Trochu se stydím, že jsem parťákům nepomohl," svěřoval se Lakatoš, který hned v úvodu utkání nevyřešil nejlépe samostatný nájezd přihrávkou na Vojtěch Poláka, který tohle řešení nečekal a ze šance nebylo nic.

„Měl jsme těch šancí měli mnohem více a porážka jde jednoznačně za mnou. Klukům jsem se v kabině za svůj výkon omluvil. Trenéři mi věří, dostávám spoustu prostoru na ledě, za který bych se měl odvděčit tím, že své šance proměním," sypal si popel na hlavu reprezentační forvard. „Vážím si toho, že to řekl, ale není to jen o něm. Hokej hraje dvacet hráčů a naše produktivita není dobrá," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Vítkovice šly zásluhou Kaluse v první třetině z přesilovky do vedení, Liberec ale utkání zvrátil. Ve chvíli, kdy se bolestivě nastřelený obránce Štencel belhal na střídačku vstřelil ve 44. minutě vítězný gól Michal Birner. „Tenhle gól to zlomil. Celé střídání jsme odehráli dobře. První šanci zablokoval obránce, který se u toho zranil a pak před brankou chyběl. Kdyby mohl hrát, určitě bychom se nedostali do přečíslení dvou proti jednomu," popsal Birner. „Měl tam zůstat ležet a ne odkulhávat. Dostali jsme druhý gól a šli jsme najednou psychicky strašně dolů, Dřeme, makáme, ale sráží nás naše neproduktivita," povzdychl si Holaň.

Výměna trenérského štábu ve Vítkovicích zatím žádné viditelné výsledky nenese. Z jedenácti utkání pod vedením trojice Holaň, Philipp a Šimíček vyhráli Ostravané pouhé tři. „Dvě třetiny jsme byli Liberci kvalitním soupeřem. Troufnu si i říct, že jsme byli lepší. Ale my šance prostě nedokážeme využít. Góly nám pak hrozně chybí," poukázal Lakatoš.

Přes jednoznačný výsledek Birner utkání jako snadné nehodnotil. „Neměli jsme dobrý vstup do zápasu a podržel nás gólman Jarda Pavelka. Byl náš nejlepší hráč," chválil brankáře. „Na Vítkovicích je vidět, že se po výměně koučů zvedají. Nehrají vůbec špatný hokej a je jen otázka času, kdy se posunou výš," poznamenal liberecký útočník.