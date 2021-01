Třetí Vejmelkova nula v řadě. Stačí mi chytit první ránu, chválí spoluhráče brankář Komety

Čím to, že se vám teď v brance tak mimořádně daří?

Myslím, že je to hlavně díky tomu, že jsme v poslední době naši hru trochu pozměnili. Klademe teď mnohem větší důraz na týmovou defenzívu, která nás zkraje sezony tak trochu trápila. Nyní si počínáme v obraně mnohem důsledněji, za což patří spoluhráčům obrovský dík. Kluci si přede mnou počínají neskutečně obětavě. Pro nikoho není problém padnout do střely. Mně většinou stačí zlikvidovat jen první ránu, protože k dorážkám soupeře moc nepouštíme.

Která nula byla nejtěžší?

Asi ta ve Vítkovicích předposlední den loňského roku. Tam jsme cestovali v nepříliš dobrém rozpoložení po předchozí porážce v Boleslavi. V Ostravě jsme vydřeli výhru 1:0, která nás, jak se zdá, nakopla.

Brankář Brna Karel Vejmelka na snímku z utkání proti Karlovým Varům.

Luboš Pavlíček, ČTK

Jaký byl duel ve Zlíně?

Dlouho vyrovnaný. My jsme ale byli produktivnější v koncovce. A přece jen jsme si asi vytvořili víc šancí. Jsme za další tři body strašně rádi.

Je pro vás lepší, že vás teď trenéři nasazují do branky pravidelně?

Já jsem vždycky radši, když můžu chytat víc zápasů za sebou. Člověk se cítí jistěji.

Jak dlouho si ještě troufáte udržet neprůstřelnost?

Doufám, že do konce sezony. (smích). Rád bych znovu zdůraznil, že jde o výbornou práci celého mužstva. Kéž by to takhle pokračovalo. Uděláme pro to maximum.

V extraligové tabulce figurujete na deváté příčce. To asi není umístění úplně podle vašich představ, že?

Chceme se pochopitelně posunout výš a získat tak víc klidu. Pokud budeme takhle makat dál, mělo by se nám to do konce základní části podařit. Vstoupili bychom tak do play off z výhodnější pozice.

Přispěly k nárůstu formy a herní pohodě i nedávné příchody útočníka Bondry a obránce Zámorského?

Myslím, že ano. Změny nám určitě prospěly, mužstvo si postupně sedá.

Jak se vám chytá za obrannou dvojicí Zámorský - Král? Oba jsou hodně ofenzivní...

Jsou to hrozně kvalitní beci. Je pravda, že mají choutky vyrážet dopředu, ale plní si povinnosti i směrem dozadu. Dokážou se vzájemně zastoupit.

Ve čtvrtek hrajete ve Zlíně znovu. Už víte, že budete zase v brance?

Ne. To se dozvídáme od trenérů až v předvečer zápasu.

Může vaše úterní výhra nějak ovlivnit druhý zlínský duel?

My jsme teď v psychické i herní pohodě. Kéž bychom ji zúročili v další tři body.