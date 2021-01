Náš gólman byl z třetího prodloužení v řadě špatný. Už kvůli němu jsme šťastní, tvrdí olomoucký hrdina

Poslední celek tabulky vás možná až nečekaně potrápil. Souhlasíte?

My jsme je nebrali jako poslední. Výsledky v poslední době měli, bodovali se silnějšími soupeři, než jsme my. A na tabulku se ani nedíváme.

V určitých pasážích vás Jihočeši přehrávali. Čím to bylo?

Myslím, že větší část zápasu jsme měli více ze hry. Na druhou stranu, i oni měli dost šancí. Kdyby nám nezachytal Braňo Konrád, mohli jsme klidně prohrát.

Nevyšly vám závěry prvních dvou třetin. Pokaždé jste nechali soupeře vyrovnat...

Musíme si na to dát větší pozor. Bolí to. Někdy se to však stane. Doufám, že to bylo naposledy.

Oproti některým jiným domácím utkáním, třeba s Třincem nebo Hradcem Králové, se zdálo, že to z vaší strany bylo tentokrát hodně mdlé představení. Co se dělo?

Mně to tak nepřipadalo. Nachystali jsme se na zápas dobře. Škoda jen, že jsme se neprosadili vícekrát. Vedli jsme vždy jen o gól, a tak soupeř byl pořád ve hře. Kdybychom je srazili dalšími trefami, bylo by to 3:0, už by se jim hrálo hůře. Museli by to otevřít, riskovat, a nám by se pak otevíral prostor na další šance. V tom se musíme zlepšit, máme-li vyhrávali za tři body.

V závěru zápasu přišlo čtyřminutové oslabení při vyloučení Jana Knotka. Nezatrnulo vám?

Samozřejmě obavy byly. Ubránili jsme se však a jsme za to rádi.

Zleva Vít Jonák z Českých Budějovic a brankář Olomouce Branislav Konrád.

Luděk Peřina, ČTK

Máte za sebou třetí prodloužení v řadě a poprvé vítězně. Už bylo asi na čase zvládnout ho, že?

Určitě. Braňo Konrád už byl z toho špatný. Měl nervy. Jsme proto i kvůli němu šťastní, že jsme to konečně zvládli a vyhráli.

Bodovali jste počtvrté v řadě. Dostali jste se po Vánocích do pohody?

Jsme spokojeni, že nějaké body sbíráme. Ty prohry v prodloužení, to je ale takové bodování - nebodování. Soupeř nám vždycky o ten bod uteče, a to není dobré. Třeba naposledy v Litvínově. Tam nás to hodně mrzelo. Byli kousek za námi, chtěli jsme jim odskočit, ale místo toho nás stáhli. Teď se však musíme dívat už jen dopředu. Máme problém udržet stálé výkony. Jedno, dvě utkání hrajeme dobře, pak máme úlet, že se na to nedá dívat. V tom máme mezery. Musíme mít hlavy nachystané na každý zápas a nedovolit si výpadky, které míváme.