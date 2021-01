Vítkovice s přestavbou nekončí. Z Komety získaly reprezentačního obránce

Už osm zápasů čekají na plný bodový zisk, v extraligové tabulce se krčí na dvanácté místě, s čímž v klubu rozhodně nepanuje spokojenost. Proto se hokejové Vítkovice odhodlaly k přestavbě defenzivy. Po středečních odchodech beků Štencela s Trškou a příchodu Lotyše Galvinše teď hlásí Ostravané další změnu v obranných řadách. Z Komety získali čtyřiadvacetiletého vicemistra světa do 18 let z roku 2014 Filipa Pyrochtu.

„Filip Pyrochta je mladší hráč, ale také se zkušenostmi. Je to vicemistr z Liberce, vicemistr světa v mládeži. Je spíše ofenzivnějším obráncem, i když body to letos zatím příliš nepotvrdil. Ale znovu, jde i o parametry, má metr devadesát, vysoký, mladý, perspektivní. Já věřím, že i on nám pomůže," uvedl vítkovický trenér Miloš Holaň pro klubový web.

Pro třebíčského odchovance Pyrochtu budou Vítkovice třetí extraligovou adresou. Dříve působil v Liberci, s nímž v roce 2017 získal extraligové stříbro, poslední dvě sezony strávil v Kometě. V té aktuální si v jejím dresu připsal v 23 zápasech tři asistence.

NOVÝ HRÁČ DO OBRANY | Další nová tvář pro Vítkovice. Ve čtvrtek ráno podepsal smlouvu a k týmu se připojil čtyřiadvacetiletý zadák Filip Pyrochta 👇https://t.co/4Rc6DjY7ML — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) January 7, 2021

„Od příchodu nových hráčů očekávám zlepšení naší defenzivní hry v systému, který chceme hrát. Základem je vyhrávání osobních soubojů jeden na jednoho a první přihrávka na útočníky. Určitě důležité jsou i jejich fyzické parametry. Mužstva kolem nás mají v obraně vysoké a velké hráče, takže i proto padla volba na tyto dva obránce," objasňuje Holaň příchody Galvinše a Pyrochty, jenž má na svém kontě i 17 startů za seniorskou reprezentaci a byl s ní i na MS 2018 v Dánsku, na soupisku pro turnaj se ale nakonec nedostal.

„Nebylo to snadné jednání, protože jsou to oba kvalitní obránci. I proto jsme velice rádi, že se nám je podařilo získat. Věříme, že oba oživí jak naši obranu, tak celý tým. Se změnami začínáme od obrany, protože jak už řekl Miloš Holaň, od té všechno začíná. Ale máme v hledáčku i další, logicky i do útoku, který máme v plánu posílit," hlásí vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček, že se chystá další import hráčů.