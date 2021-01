Svačina nezahálel dlouho. Po konci v Pardubicích okamžitě podepsal Vítkovicím

Extraligový mistr s Třincem ze sezony 2018/2019 se do Vítkovic vrací po pěti a půl letech.

„Jsem rád, že se nám podařilo přivést zpět někdejšího Vítkovičáka, střelce, zkušeného hráče ověnčeného medailemi. Vláďa je stejně jako já rodák ze Studénky, tak mě to těší ještě více. Měl jsem možnost jej v minulé sezoně trénovat v Porubě, kde mě příjemně překvapil. Věřím, že na své výkony naváže," radoval se trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Je to pravák, což jsme potřebovali. Počítám s ním hlavně na přesilovky, ale nejen tam. A samozřejmě počítáme i s jeho přínosem, pokud jde o zkušenosti do týmu," doplnil Holaň.

Svačina extraligovou kariéru zahájil v sezoně 2007/2008 právě ve Vítkovicích, kde s krátkými působeními v Plzni, Mladé Boleslavi a Popradě hrál až do konce sezony 2014/2015 a vybojoval první ze tří svých extraligovým stříbrných medailí. Další získal v Liberci, hned dvě medaile má s Třincem. V roce 2018 se potřetí stál extraligovým vicemistrem a v sezoně 2018/2019 se radoval z mistrovského titulu.

S návratem do Vítkovic koketoval už před minulou sezonou, jenže z něj sešlo a ročník 2019/2020 tak rozehrával v prvoligové Porubě, odkud si jej zpátky do extraligy vytáhla Kometa Brno. Z ní se pak přesunul do Pardubic. V aktuální sezoně odehrál 28 zápasů s bilancí 12 bodů za 7 gólů a 5 asistencí. „Vše je nachystáno tak, že bude připravený naskočit už do pátečního zápasu s Mladou Boleslaví," prozradil sportovní ředitel klubu Roman Šimíček.