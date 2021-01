Smůla před odletem do zámoří. Zraněný Patera musí na vyšetření

O víkendu měl brankář Jiří Patera odletět do zámoří, ale ještě předtím podstoupí vyšetření v nemocnici. V posledním utkání za České Budějovice v Liberci se totiž už v první třetině zranil a po druhé brance Petra Jelínka ho v brance nahradil Jan Strmeň. Jihočeši na severu Čech nakonec schytali debakl 0:7.

„Patera je zraněný a v sobotu půjde do nemocnice na vyšetření. Zranil se ještě před zákrokem, ale nemohli jsme ho vystřídat a gól v přesilovce soupeře to ovlivnilo," uvedl asistent Motoru Aleš Totter, který na střídačce nahradil Václava Prospala zotavujícího se po drobném chirurgickém zákroku.

Talentovaný 21letý gólman se už dva dny před utkáním dozvěděl, že v Liberci dostane další šanci. Jenže v noci ze čtvrtka na pátek ho před startem zámořských soutěží povolal zpět jeho tým Vegas Golden Knight. „Řešili jsme to. Vegas ještě chtělo, aby zápas odchytal, on chtěl také chytat, všichni s tím byli srozuměni," dodal Totter.

Ovšem v brance nakonec vydržel necelých osm minut a poté zamířil do šatny. Byla to jeho derniéra v dresu Motoru. Dál by měl Patera působit na farmě Vegas v nižší AHL, která startuje 5. února. Novým farmářským týmem Vegas bude v nadcházející sezoně Henderson Silver Knights.

Za České Budějovice v extralize odchytal 15 zápasů s průměrem 3,56 inkasovaných branek na utkání a úspěšností 88,69 procenta. Jednou udržel čisté konto. Po jeho odchodu bude Motor spoléhat na dvojici Marek Čiliak-Jan Strmeň.

Právě Strmeň odchytal v Liberci zbytek zápasu. Bílí Tygři ho překonali celkem pětkrát. „Klíčovým momentem byla naše minutová přesilovka pět na tři na začátku druhé třetiny, kdy jsme měli dobrý led a hráči i dostatek času něco si k tomu říct," litoval promarněné dvojnásobné přesily Totter. „Liberec jsme tím nastartovali a už se to na nás valilo jako lavina. Výsledek je pro nás krutý, obzvlášť po třech zápasech, ve kterých jsme bodovali a přelom roku měli dobrý. V Liberci jsme jen přihlíželi. Ale možná je to užitečná facka před dalšími důležitými zápasy," uzavřel budějovický kouč.