Nulu vem čert, důležitější jsou body, vykládal po druhém čistém kontě v řadě liberecký Kváča

V minulé sezoně odchytal Petr Kváča za Třinec třicet zápasů a udržel dvě čistá konta. V květnu ale zvedl nabídku Liberce a ze Slezska se přesunul na sever Čech. Pří první návštěvě Werk Arény v této sezoně ze střídačky přihlížel porážce Bílých Tygrů 4:6, ve druhém zápase Liberce na ledě svého bývalého týmu už zářil na ledě. Kváča odolal osmatřiceti střelám domácích a vychytal vítězství Liberce v Třinci 2:0. Čisté konto udržel 23letý gólman ve druhém zápase v řadě. „Nevím, jak to mají ostatní gólmani, ale mě to vědomí, že jsem v těch správných úhlech hodně pomáhá. Sebevědomí mi roste každou minutou, kdy držím čisté konto,“ liboval si Kváča.

Těšil jste se do Třince, kde jste minulou sezonu působil?

Těšil, byl jsme tu rok a mám na to dobré vzpomínky. Věděl jsem, že to pro nás i vzhledem k tomu, v jaké situaci se Třinec nachází, bude hodně těžké. Nedaří se jim, o to více do toho šli. Ale jako tým jsme si v posledních zápasech dodali sebevědomí, plníme detaily, které si říkáme a to pak rozhoduje. Dneska jsme to zase zvládli týmově. Jsem za ty tři body moc rád.

Byl v utkání nějaký moment, kdy vám bylo těžko? Například ve druhé třetině, kdy pod vámi Marcinko procedil puk, který nakonec skončil na tyčce?

Ani nevím, mě ten hokej neskutečně baví a osobně mě naplňuje. Chci na ledě vždy nechat maximum a jsem moc rád, jak to dopadlo. Ty přesilovky byly určitě nepříjemné, tam jsme si trochu sáhli do sil. Ale zvládli jsme to. Super práce dneska.

Jak moc vám osobně pomohlo to, že jste v Třinci v minulé se sezoně působil a znáte jeho střelce?

Pomohlo mi to docela dost v tom, že vím, kde mají své oblíbené místo, do kterého rádi střílejí. Na druhou stranu jsou to ale asi ti nejlepší střelci v extralize a umí zamířit a vystřelit kamkoliv. Věděl jsem pár místeček, ale nejde na to spoléhat. Musím být připravený správně na všechny situace. Speciálně se připravovat na to, že Martin Růžička nebo Matěj Stránský střílejí jen do jednoho místa prostě nejde. Každý, střelec i brankář, chce udělat něco nečekaného. Buď dát gól, nebo v mém případě střelu chytit. Martin Růžička umí parádně prostřelit chumel hráčů a je těžké najít puk, ale připravený musím být na cokoliv jiného.

Už 137 minut jste neinkasoval. Jsou pro vás ty dvě nuly řadě důležité?

Nevím, jak to mají ostatní gólmani, ale mě to vědomí, že jsem v těch správných úhlech hodně pomáhá. Sebevědomí mi roste každou minutou, kdy držím čisté konto. Důležitější ale je, že bodujeme jako tým. Ta sezona je tak dlouhá, že je potřeba pravidelně sbírat body, abychom se udrželi tam, kde chceme být. Takže nulu vem čert, hlavní jsou tři body (smích).