Ocenění kvalitní práce. Mladá Boleslav prodloužila smlouvy trenérům Rulíkovi s Paterou

„Jsme rádi, že jsme se dohodli na dalším pokračování spolupráce," uvedl pro stránky klubu jeho generální manažer Jan Tůma.

Rulík s Paterou přišli do Mladé Boleslavi v říjnu 2018 jako asistenti Miloslava Hořavy, který nahradil odvolaného Vladimíra Kýhose. Po této sezoně však Hořava v klubu skončil a Rulík s Paterou začali střídačce šéfovat. V uplynulém ročníku dovedli Bruslařský klub čtvrtým místem po základní části do play off, to se ale kvůli koronavirové pandemii nedohrálo.

Po včerejší výhře nad Třincem a posunu na druhou příčku tabulky tu máme další skvělou zprávu! Trenéři Radim RULÍK a Pavel PATERA podepsali s BK Mladá Boleslav nové dvouleté smlouvy! Stejně tak své působení zde prodloužil také kondiční trenér Ondřej Ježek.

„Cílem bylo pokračovat v nastaveném trendu a samozřejmě udržet oba trenéry v Mladé Boleslavi. Z naší strany nebylo na co čekat a jsem moc rád, že Radim Rulík i Pavel Patera to cítili stejně, a že na podmínkách jsme se domluvili relativně rychle," těší Tůmu prodloužení smluv s oběma trenéry.

„Ondra Ježek s oběma hlavními trenéry vytvořil skvěle fungující tým. I z jeho rozhodnutí u nás nadále působit máme radost," dodal Tůma.