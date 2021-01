Brankář Klouček a bek Bučko prodloužili smlouvy s Pardubicemi

Hokejový brankář Milan Klouček a slovenský obránce Martin Bučko podepsali nové smlouvu s extraligovými Pardubicemi. Dvaadvacetiletý Klouček je odchovancem Dynama a před touto sezonou se vrátil do mateřského klubu po ročním hostování v Motoru České Budějovice. O dva roky mladší Bučko přišel do Pardubic v roce 2016 z Martina a v minulém ročníku hostoval v Košicích.

"Milan Klouček patří k našim odchovancům, našemu klubu má co dát a počítáme s ním i do budoucna. Martin Bučko v naší organizaci působí už tři roky, podává skvělé výkony v našem partnerském klubu ve Vrchlabí," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

Klouček, který pomohl Motoru k návratu do extraligy po sedmi letech, v této sezoně odchytal sedm zápasů s průměrem 4,88 obdržené branky na zápas a s úspěšností 86,55 procenta. S Motorem prodloužil kontrakt o rok.

🎥 Hvězdou dohrávaného 12. kola #TELH byl fanoušky na našem Facebooku zvolen obránce @HCPCE Marek Ďaloga! 💪🏻 Mrkněte na jeho dva zásahy na ledě karlovarské Energie. 🎯 #KVAvPCE pic.twitter.com/iBQ3q8jiAg — Tipsport extraliga (@telhcz) January 14, 2021

"Jsem rád, že budu další sezonu v Dynamu a v Pardubicích, kde jsem doma. Začátek sezony nám sice příliš nevyšel, ale naše výsledky i výkony jdou nahoru a doufám, že to bude postupně gradovat až do play off, kde chceme uhrát dobrý výsledek," řekl klubovému webu Klouček.

🥅🏒Nové smlouvy s Pardubicemi podepsali Milan Klouček a Martin Bučko. https://t.co/udNOkGe5IV — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) January 15, 2021

Kloučka v roce 2018 draftoval v sedmém kole na 213. místě Nashville. V extralize má na kontě 48 utkání s průměrem 3,33 gólu na zápas, úspěšností 89,15 procenta a dvakrát udržel čisté konto. V této sezoně vypomáhá také Vrchlabí.

Bučko nastoupil za Pardubice v této sezoně v extralize dvakrát a nebodoval. Celkem má v české nejvyšší soutěži na kontě tři zápasy a jednu přihrávku. Za Vrchlabí v tomto ročníku sehrál 14 utkání a zaznamenal čtyři asistence.

"Své dosavadní působení v Pardubicích hodnotím pozitivně. Oblíbil jsem si město a i hokejově jsem zde vyrostl. Loni jsem si vyzkoušel roční hostování v Košicích, ale těšil jsem se zpět do Pardubic. Přál jsem si prodloužit zde smlouvu a jsem moc rád, že to vyšlo," uvedl Bučko, který se upsal na další tři roky.