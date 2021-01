Extraligu už zabalil, teď Němec sestřelil Liberec. Je to skvělej pocit, říká nečekaný hrdina Komety

„Je to skvělej pocit, ani popsat se nedá," rozplýval se Vojtěch Němec, jenž v roce 2017 s Brnem slavil mistrovský titul. Už však plánoval hrát jen ve druhé lize za Znojmo, ale kvůli vládním protivirovým opatřením z cílů sešlo.

Místo toho se rozehrál v Třebíči a když ho povolali do Brna, byl zvědavý, jestli na extraligový level vůbec ještě má. „Skoro devět měsíců jsem nic nedělal, hlavně fyzicky to bude náročné, ale hokej je pořád jen jeden. Ten se nemění, taktika a hra je pořád stejná, s tím problém nebude. Na druhou stranu jsem nikdy nebyl excelentní bruslař, spíš jsem hrál hlavou, tak doufám, že to ve mně zůstalo a věřím, že můžu Kometě tímto způsobem pomoct," svěřil se před obnovenou premiérou mezi elitou.

V neděli naskočil na extraligový led doma proti Plzni, pak se Spartou a nyní se stal nečekaným hrdinou pod Ještědem. „V extralize jsem už neměl vůbec být, ale shoda okolností tomu chtěla, že jsem se v ní zase objevil. Jsem rád, že jsem tu šanci dostal," culil se po cenném triumfu na ledě Bílých Tygrů.

A ruce si mnou i v Kometě. Ve 13. minutě po nádherné přihrávce Klepiše otevřel skóre. Ve 37. pak šťastně zvýšil na 2:1. „Šlo o výbornou práci celé lajny, nebylo to nějaká moje individuální akce. Jsem rád, že to klaplo a že jsme si odvezli dva body," radoval.

A mohly být rovnou tři, jenže Bílí Tygři ve třetí třetině stupňovali svůj tlak. Gólmana Karla Vejmelku zasypali dvacítkou střel, až na jedinou si se všemi poradil. „Kája je výborný gólman, veliký a dobře pohyblivý. Už poněkolikáté nás podržel. Jsme rádi, že má formu a díky němu sbíráme body," chválil brankáře Němec, který si se svými parťáky v závěrečné části připsal pouhé dva střelecké pokusy.

Minutu před koncem pak vyrovnal na 2:2 Jaroslav Vlach a Brno bod navíc uhrálo v samostatných nájezdech, kde ve čtvrté sérii rozhodl Petr Holík. „Měli jsme spoustu šancí a spoustu střel, který jsme bohužel neproměnili. Vychytal nás Karel Vejmelka. Je to škoda," uzavřel útočník Liberce Radan Lenc.