Sokolovský obránce Zeman bude hrát extraligu za Litvínov

Hokejový obránce Denis Zeman odchází z prvoligového Sokolova do extraligového Litvínova. Dvacetiletý odchovanec Chomutova tam může rozšířit dosavadní počet osmi zápasů v nejvyšší soutěži, které odehrál v sezoně 2018/19 za Piráty. Podle klubového webu Vervy má Zeman do Litvínova vyřízené střídavé starty do konce sezony.