Málo vídaný gól z obranné třetiny, minela i na druhé straně a emoce. Šlágr v Třinci bavil

Lépe začala Sparta, po první třetině vedla 1:0. Třinec ale ve druhé třetině otočil skóre i díky tomu, že Růžička dobře četl hru. "Skákal jsem ze střídačky, Hreho (Patrik Hrehorčák) dobře napadal. Matěj asi o mně úplně nevěděl a naslepo to hodil. Když jsem tam jel, doufal jsem, že by to mohl zkusit a přišlo to, tak jsem to vzal," popsal gól Růžička v rozhovoru s novináři.

Oceláři ve třetí třetině dvakrát odskočili na rozdíl dvou branek na 3:1 a na 4:2. Lídr tabulky ale manko rychle smazal a na 4:4 vyrovnal málo vídanou trefou.

Zleva Jan Košťálek ze Sparty, brankář Sparty Matěj Machovský a Martin Růžička z Třince.

Vladimír Pryček, ČTK

"Před buly jsme si řekli, jaký signál zahrajeme. Trochu se mi ale otevřel prostor, přitlačil jsem a šlo to do brány. Čistá náhoda," řekl Jurčina ke svému gólu z 51. minuty. Puk letěl celou dobu vzduchem a v poslední fázi se zvedl na lapačku Kacetla. Puk předtím prolétl okolo Matúše Sukeľa. "Ptal jsem se, ale bylo mi řečeno, že to šlo nad hokejkou. Nemyslím si, že to bylo tečované. Ale nevím to jistě," dodal.

👀 Milan Jurčina z @HCSpartaPraha vstřelil v Třinci gól skoro přes celé hřiště a pomohl tak Spartě k cennému bodu! #TELH #TRIvSPA pic.twitter.com/FY71vAOyLN — Tipsport extraliga (@telhcz) January 17, 2021

Kacetla laciný gól nepoložil, v dalším průběhu už neinkasoval a v nájezdech ho nepřekonal žádný ze čtyř sparťanských hráčů. "Takových gólů, jaký dostal, se asi moc nevidí, ale padají. Stane se. Na nás bylo, abychom šli dál a oklepali se. Ondra jinak chytal výborně a jsem rád, že nám pomohl v nájezdech. Je škoda, že jsme vedení neudrželi, ale jsme rádi i za dva body," řekl Růžička.

Právě třinecký kanonýr uspěl ve čtvrté sérii s bekhendovým blafákem a připsal si vítězný gól. "Přemýšlel jsem, co udělám. I na střídačce jsem říkal, že možná zkusím střelu, aby to gólman nečekal. Jak jsem si přibrzdil, viděl jsem Machyho, že šel betonem dolů, tak jsem to zkusil do bekhendu," dodal.

S přibývajícím časem docházelo stále častěji i k strkanicím. Za stavu 4:4 se do sebe pustili Tomáš Marcinko s Janem Buchtelem. Davidovi Musilovi se zase nelíbilo vyloučení za zákrok na Michala Řepíka, který gestem naznačoval, že byl trefen loktem do obličeje a ještě si vyměňoval od plic názory s třineckým trenérem Václavem Varaďou.

"Střetly se dva vynikající týmy, žádný nechtěl prohrát. K tomu emoce patří," vysvětlil Růžička. "Hrálo se o první místo, takové zápasy mají speciální náboj. Vyplyne to z toho, že je stav vyrovnaný 4:4 a nikdo si nedaruje nic zadarmo, hlavně v takových zápasech jako dnes. Zápas už připomínal play off, tempo bylo od začátku velmi vysoké. Už ale hrajeme druhou půlku základní části, musíme si na takové zápasy pomalu zvykat," dodal Jurčina.