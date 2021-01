Jágr získal pro Kladno posilu z extraligy

S bojem o rychlý návrat mezi tuzemskou hokejovou elitu to myslí vážně a snaží se pro to udělat maximum. Nově hrající majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr získal šestatřicetiletého obránce Jakuba Suchánka, který v minulém týdnu předčasně ukončil angažmá v extraligových Českých Budějovicích.

Téměř dvoumetrový zadák nepřistoupil na žádost vedení Motoru o snížení odměn v hráčském kontraktu v důsledku finanční krize spojené s koronavirovou situací a rozhodl se pro vyplacení ze smlouvy a odchod z Českých Budějovic.

Bez angažmá ale Suchánek, který v této sezoně zaznamenal ve 21 zápasech za Jihočechy sedm bodů za dvě branky a pět asistencí, dlouho nezůstal. Po pár dnech po něm sáhlo prvoligové Kladno.

Jakub Suchánek je novou posilou Rytířů Kladno! ⚔https://t.co/jR99VSiR3v — Rytíři Kladno (@RytiriKladno) January 18, 2021

„Věci se pak daly rychle do pohybu a s agentem jsme byli na angažmá v Kladně rychle domluveni. Vypadá to, že je tu skvělá parta kluků, moc hezky mě přivítali," říkal Suchánek pro oficiální stránky Rytířů po prvním tréninku.

Jakub Suchánek v minulosti nastupoval i za Jihlavu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Hraju vždy to, co mi řekne trenér. Vzhledem k mým fyzickým proporcím se však snažím hrát hlavně tvrdě a rád bych přispěl i třeba nějakým tím gólem či bodem. Důležité ale je, abychom dělali dobré týmové výsledky, aby ta sezona byla co nejdelší a zdařilá," hlásí táborský odchovanec.

Kladno pro něj úplně novou adresou není. V roce 2006 za něj odehrál čtyři přípravné zápasy. „Dokonce jsem dal i jeden gól, pamatuji si na něj. Já jich totiž zase tolik nedal, takže není moc těžké si ho vybavit," usmívá se obránce, který první ligu v minulosti hrál za Ústí nad Labem, České Budějovice a Jihlavu.