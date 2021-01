Hokejový brankář Habal se vrátil do Karlových Varů

Hokejový brankář Vladislav Habal se po téměř pěti letech vrací do extraligových Karlových Varů. S klubem podepsal smlouvu do konce sezony. Devětadvacetiletý rodák ze Sokolova a karlovarský odchovanec v tomto ročníku nikde nechytal, předtím působil čtyři sezony na Slovensku. Po třech letech v Košicích se přesunul do Slovanu Bratislava.