Extraligový reparát body nepřinesl. Jsem rád za každý zápas, říká Hamrla

Před měsícem ho v Liberci v jeho třetím extraligovém zápase v kariéře Bílí Tygři brzy vyhnali z branky a od té doby v nejvyšší soutěži nechytal. Nyní se Patrik Hamrla na stejném místě mezi elitu vrátil. Odchytal celý zápas a s Karlovými Vary až do konce držel naději na bodový zisk. Nakonec pod Ještědem padl 3:4 gólem sedm minut před koncem.

„Rozhodla malá chybička, nahození na bránu. Bohužel jsme na to nedokázali odpovědět. Ale myslím, že z obou stran to bylo dobré utkání," ohodnotil duel 37. kola talentovaný gólman.

Když v polovině prosince minulého roku chytal na ledě Bílých Tygrů poprvé, v první třetině během necelých šesti minut třikrát kapituloval a po devíti minutách za stavu 1:3 přenechal místo v brance Filipovi Novotnému.

Brankář Karlových Varů Patrik Hamrla inkasuje druhý gól, druhý zleva je jeho autor Radan Lenc z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

„Ten první zápas se mi nepovedl. Napadaly mi tam góly rychle za sebou," vzpomenul na porážku 3:7 z poloviny prosince. I tentokrát se jeho teprve čtvrté představení v nejvyšší soutěži nevyvíjelo ideálně. Už v 10. minutě po dvou trefách Radana Lence Energie ztrácela 0:2.

„V prvních deseti minutách jsme nevstoupili do utkání dobře. Jednou se udělal chybička, kdy hráč vyjel z rohu a vystřelil a podruhé nám tam hráč proklouznul... To však k hokeji patří," poznamenal. Ale tentokrát se svými parťáky napsal jiný příběh.

„Naštěstí jsme třetinu udrželi na stavu 0:2. Něco jsme si v šatně řekli a do druhé jsme nastoupili úplně jinak. Měli jsme i šance, byl to vyrovnaný hokej. Pro mě to byl dobrý zápas. Jsme rád za každý, takže super," pověděl teprve sedmnáctiletý gólman.

Zleva autor prvního gólu Martin Weinhold a Tomáš Rachůnek z Karlových Varů.

Radek Petrášek, ČTK

V brance nyní vydržel celých šedesát minut, v dalším průběhu inkasoval jen dvakrát, celkem si připsal 30 úspěšných zákroků. Dvakrát mu ještě v úvodní dvacetiminutovce pomohla i tyčka.

Energie dokázala v závěrečné třetině srovnat na 3:3 a až do konce sahala po bodovém zisku. V 54. minutě však rozhodl střelou od modré Ronald Knot.

Hamrlovi na střídačce poprvé kryl záda Vladislav Habal, s nímž Energie podepsala v den zápasu smlouvu do konce sezony. „Po odchodu Jana Bednáře do Kanady jsme potřebovali jednoho brankáře a jelikož Vláďa Habal byl naším hráčem a byl bez smlouvy, rozhodli jsme se ho podepsat do konce letošní sezony," vysvětlil sportovní ředitel Energie Martin Pešout.