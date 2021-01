Vítkovice zvládly dlouhé oslabení a udeřily. Byli jsme bezradní, hodnotil trenér Moták

„Tohle byl jednoznačně klíčový úsek zápasu. Místo, abychom šli znovu do vedení, tak jsme bojovali především sami se sebou a s pukem," poukázal někdejší kapitán Vítkovic nyní už ve službách Olomouce Rostislav Olesz.

„Musím suše konstatovat, že jsme tentokrát hráli špatně a hlavním problémem byla ta nevyužitá dlouhá přesilovka," souhlasil trenér Mory Zdeněk Moták.

„Dvě střely za tak dlouhou přesilovku... napadá mě spoustu přirovnání, ale řeknu jen, že to bylo špatné. Skoro jsme se k nim nedostali, měli nás přečtené a nedovolili nám kombinovat. Ale to nás neomlouvá. Nebyl tam žádný zámek, spíše zámeček. Máme něco naučené, ale Vítkovice nám do toho vlétly a byli jsme bezradní," popisoval Moták.

Dlouhé oslabení odseděl za Kaluse nejmladší hráč na soupisce Vítkovic útočník Petr Fridrich. Vítkovický odchovanec okamžitě poté, co naskočil z trestné lavice zpátky do hry, založil vítěznou akci zápasu. Vystihl špatnou přihrávku o mantinel v podání obránce Tomáše Valenty, a přestože brankáře Branislava Konráda nepřekonal, akci dokončil zkušenější Jan Hruška.

„Jejich obránce o mně asi nevěděl, protože pro ten puk nejel úplně naplno. Měl jsem sílu, tak jsem to zkusil dojet. Vystihl jsem nějak rozehrávku, dostal jsme se před gólmana a zkusil jsem to tam nějak zamést. Ani nevím, jestli se to odrazilo od gólmana, nebo od tyče, ale Hrouda to tam zametl výborně," popisoval 20letý útočník Vítkovic, jenž si extraligovou premiéru odbyl ve Vítkovicích v sezoně 2018/2019, kdy dostal šanci v jediném utkání.

Hokejisté Vítkovic se radují z gólu. Zleva Jan Schleiss, autor branky Jan Hruška a Petr Fridrich.

Jaroslav Ožana, ČTK

V této sezoně už má osmnáct startů. „Věděli jsme, že to zase bude o jednom dvou gólech. Parádně jsme zvládli oslabení a tohle rozhodlo," vykládal Fridrich.

Vítkovicím se doma daří

Vítkovice od porážky s Olomoucí v dohrávce 12. kola doma už jen vítězí. Po úvodním gólu Davida Ostřížka ale trenérovi Miloši Holaňovi po těle dobře nebylo. „Bylo to jako minule. Za stavu 0:1 jsem měl obavu, že se přes ně zase nepřehoupneme," přiznal Holaň.

Srovnání ale zařídil po minutě a půl z přesilovky Dominik Lakatoš a Holaň si oddychl. „Spoustu práce jsme dnes udělali ve speciálních formacích. Jak jsme se nemohli prosadit v přesilovkách v Pardubicích, tak jsme to tentokrát sehráli bezvadně. Hráli jsme úplně nadoraz a musím vyzvednout gólmana (Miroslava Svobodu), tak i hráče, kteří se o to v oslabeních porvali," líčil Holaň.