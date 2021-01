Útočník Pour se upsal na další dva roky Plzni

"Kuba je naším hráčem a podle mého názoru s potenciálem dávat každou sezonu klidně 10 branek. Je to velký, silný hráč a stále ještě mladý. Věříme, že se bude posouvat dál a do budoucna bude jednou z klíčových postav mužstva. Pro nás to byla jednoznačná volba, aby v klubu zůstal, a jsme moc rádi, že to tak dopadlo," řekl klubovému webu sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

✍️ | Hlásíme další podpis! Jakub Pour bude i nadále působit v modrobílém dresu, jednadvacetiletý útočník dnes s naším klubem prodloužil smlouvu 🙌

V extralize hraje Pour čtvrtou sezonu a ve 147 duelech nasbíral 40 bodů za 27 gólů a 13 asistencí. "Jsem rodák z Rokycan, ale v Plzni jsem si prošel celou mládeží. Dostávám důvěru v A-týmu a budu se to i nadále snažit vracet svými výkony," uvedl Pour.