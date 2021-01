Útočník Šoustal se upsal na další dva roky Kometě Brno

Hokejový útočník Tomáš Šoustal prodloužil o dva roky smlouvu s extraligovou Kometou Brno. Třiadvacetiletý odchovanec Olomouce, který do Brna zamířil před sezonou pod dvouletém působení na Lakehead University, má nyní kontrakt s Kometou až do konce sezony 2022/23.

"Z podpisu jsem nadšený. Těší mě, že je s mými výkony vedení spokojené a nabídlo mi dlouhodobější kontrakt," řekl klubovému webu Komety Šoustal, který v této sezoně v extralize debutoval a připsal si v 17 zápasech tři body za dvě braky a jednu asistenci.

"Uvědomuju si, že ne všichni můžou dávat jeden gól za druhým a rozhodovat zápasy. Aby byl tým úspěšný, každý hráč v něm musí znát a hlavně plnit svou roli. Celé to do sebe musí zapadnout. Od trenérů vím, co přesně po mně požadují, takže se na to můžu naplno soustředit," uvedl Šoustal, který nastupuje ve čtvrté formaci s Dávidem Bondrou a Filipem Dvořákem.

"U nás ze čtvrté lajny je hlavní, abychom poctivě plnili defenzivní úkoly, zbytečně nefaulovali a co nejvíc potrápili soupeře. Dalším cílem je vytvořit na ledě tu správnou energii pro ostatní v mančaftu, především pro naši první formaci," prohlásil Šoustal, který nastupuje také do oslabení.

"Vážím si toho, že jsem do oslabení opakovaně nasazovaný. Přece jenom v něm bráníte ty nejlepší hráče soupeřova týmu, takže i z tohoto hlediska cítím od trenérů velkou důvěru," dodal Šoustal.

V této sezoně nastupoval účastník dvou mistrovství světa hráčů do 20 let i za prvoligový Přerov a v devíti zápasech zaznamenal šest bodů za dvě branky a čtyři asistence. Do Severní Ameriky odešel rodák ze Šternberku v roce 2014 v sedmnácti letech a působil nejdříve v celku Kelowna Rockets ve WHL a potom v týmu Edmonton Oil Kings ve stejné soutěži.